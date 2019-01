il congresso del Pd è finito

Usa - accordo temporaneo fra Trump e il congresso : “Sono orgoglioso di annunciare la fine dello shutdown” : Lo shutdown è finito, ma l’accordo è temporaneo. Dopo oltre 34 giorni di paralisi del governo Usa, Donald Trump ha ceduto e ha stretto un’intesa con i democratici. Il tycoon finisce per dire sì a un decreto per riaprire il governo senza ottenere i soldi per il muro al confine con il Messico: ma l’accordo serve a riaprire il governo solo fino al 15 febbraio ed entro allora l’intesa sul muro andrà trovata, altrimenti – minaccia il presidente ...

L'elezione di Landini - si chiude il congresso della Cgil : "Se attraverso il voto segreto mi darete la vostra fiducia, questo significa un vincolo e un mandato preciso: guidare una Cgil unitaria e dare continuità a quello che abbiamo fatto in questi anni": lo ...

Il congresso di +Europa si apre all'insegna delle tensioni. Tra Cappato e Della Vedova è sfida all’ultimo voto : Si apre all'insegna delle tensioni il congresso di +Europa, che da domani a domenica vedrà il giovane partito ispirato da Emma Bonino impegnato a eleggere per la prima volta il suo segretario. In campo ci sono tre candidati: il radicale Marco Cappato, noto per le sue battaglie pro eutanasia e libertà di ricerca scientifica, l'ex sottosegretario dei governi Renzi e Gentiloni Benedetto Della Vedova, dalle origini radicali e poi ...

Venezuela - il congresso della Cgil approva mozione pro-Maduro. Poi arriva la rettifica 'Nessun sostegno' : BARI - Una mozione di sostegno a Maduro, 'presidente democraticamente eletto'? Secondo quanto riportava ad inizio pomeriggio il profilo Twitter della Cgil nazionale, pareva proprio di sì. Solo ...

Figlia di Sonia Gandhi nominata segretario del Partito del congresso : Priyanka Gandhi, sposata con un imprenditore, si è infatti guadagnata finora le simpatie dell'opinione pubblica grazie al suo forte impegno nel mondo del volontariato e alle sue battaglie per il ...

Pd - in vista del congresso crollo degli iscritti : C'era una volta il Pci di Enrico Berlinguer che ventava 1 milione e mezzo di iscritti. Arrivò, poi, il Pd di Walter Veltroni che contava 831mila tesserati. E ora? Quest'anno, probabilmente non ...

CELEBRATO IL congresso del PD DI FRANCAVILLA FONTANA : ... nonché alle prospettive concernenti la leadership nazionale e all'imminenza delle elezioni europee." Anche la situazione politica locale ha trovato ampio spazio, sia nella relazione introduttiva ...

congresso Pd - i primi dati ufficiali del voto nei circoli : Zingaretti al 48% - Martina al 35% : La Commissione nazionale ha fornito i primi dati ufficiali riguardanti il voto nei circoli per il Congresso del Pd: in testa c'è il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, con il 48,5% dei voti. Staccati Maurizio Martina al 35,1% e Roberto Giachetti al 12,8%. Molto indietro gli altri tre candidati: Boccia al 2,3%, Saladino e Corallo allo 0,6%.Continua a leggere

congresso Cgil - a Bari sfila l'orgoglio rosso. Dall'operaio allo studente : chi sono gli 868 delegati : A dare il benvenuto ai 2500 partecipanti, provenienti da tutta Italia, al Congresso nazionale della Cgil è stato il coro del teatro Petruzzelli di Bari che ha intonato l'inno di Mameli e l'inno dei lavoratori

Cosa sta succedendo al congresso della Cgil : La spaccatura non è ancora ricucita. La Cgil arriva al XVIII congresso di Bari con due nomi per la nuova leadership : Maurizio Landini, 57 anni, ex leader Fiom e Vincenzo Colla, 56 anni, con un ...