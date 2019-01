Fantastico Fabio Quagliarella, record di gol consecutivi in serie A

ilnapolista

(Di sabato 26 gennaio 2019) Infinito. Il bomber di Castellammare con il gol segnato questa sera all’Udinese per il momentaneo 1-0 entra nella storia. A quasi 36 anni (li compira’ il 31 gennaio), l’attaccante della Sampdoria ha eguagliato oggi ildellaA di gare consecutive festeggiate con almeno un gol. Al 33′ del primo tempo di Samp-Udinese, infatti,ha segnato la rete del momentaneo 1-0, andando a segno per l’undicesima gara di fila, proprio come fece Batistuta nella Fiorentina nella stagione 1994-95.Quindici gol, è capocannoniere Quindici gol (al momento) di cui ben 13 nelle ultime 11 partite. Striscia iniziata contro il Milan a fine ottobre e proseguita segnando anche contro Torino, Genoa, Bologna (doppietta), Lazio, Parma, Empoli, Chievo, Juventus, fino all’ultima doppietta alla Viola ed il gol di questa sera ...