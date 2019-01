Calciomercato più facile con Tirolibre - la Linkedin dei giocatori : Roma, askanews, - Una piattaforma digitale per il Calciomercato attiva tutto l'anno, per favorire l'incontro tra i giocatori e le società sportive. Si chiama Tirolibre ed è una startup che ha concluso ...

Calciomercato Juventus : Juan Mata a costo zero per giugno è più di un'idea (RUMORS) : Dopo i rumors che vogliono Alaba molto vicino alla squadra torinese per giugno, la Juventus sembrerebbe essere molto interessata a Juan Mata, centrocampista spagnolo in forza al Manchester United. Paratici, infatti, starebbe sondando il terreno per un acquisto a costo zero, andando ad offrire alla mezzala iberica un contratto per le prossime stagioni. La concorrenza delle big europee è molto alta, ma la Vecchia Signora ci ha abituato a grandi ...

Calciomercato - i giocatori più pagati per ogni età : dai 16 ai 34 anni - ecco chi sono. FOTO : Colpi milionari e trasferimenti memorabili nella storia del Calciomercato, affari davvero per ogni età. Già, perché classificando le trattative più onerose di sempre è possibile classificare tutti i ...

Calciomercato : dove eravamo rimasti? I dati di StubHub su ingaggi e calciatori più costosi fra i maggiori campionati d’Europa : StubHub, il più grande marketplace di biglietti per eventi musicali e sportivi, ha raccolto diversi dati statistici in merito alle principali operazioni di mercato nei più importanti campionati d’Europa Nella fase calda della sessione invernale del Calciomercato, StubHub, il più grande marketplace di biglietti per eventi musicali e sportivi, fa il punto della situazione così come l’avevamo lasciata a fine luglio, con una panoramica ...

Calciomercato - è Balotelli il più desiderato! Anche il West Ham interessato a SuperMario : Si era parlato di un possibile ritorno in Italia, il Marsiglia sembrava aver già l’accordo in mano, adesso spunta l’interesse del West Ham: tutti vogliono Mario Balotelli I rapporti con il Nizza sono ormai incrinati in modo definitivo, così come quelli con il tecnico Patrick Vieira: Mario Balotelli lascerà il club rossonero, sicuramente a fine stagione alla scadenza del contratto, ma probabilmente già a gennaio vista la volontà del club di ...

Calciomercato Milan - Higuain Chelsea : Sarri non si nasconde più : Calciomercato Milan – Il club rossonero presto abbraccerà Piatek. È l’attaccante polacco del Genoa il prescelto a raccogliere l’eredità di Gonzalo Higuain. Quest’ultimo è infatti pronto a lasciare la squadra allenata da Gennaro Gattuso per volare in Inghilterra. Qui in Premier League troverebbe il Chelsea e soprattutto il suo mentore Maurizio Sarri, allenatore con cui […] L'articolo Calciomercato Milan, Higuain ...

Calciomercato Milan - Piatek sempre più vicino : mancano solo gli ultimi dettagli : È quasi fatta per Krzysztof Piatek al Milan: è appena finito il summit tra il club rossonero e il Genoa per il passaggio del polacco alla squadra di Gattuso Dopo l’addio di Gonzalo Higuain al Milan, Leonardo si è subito attivato sul mercato per rimpiazzare l’attaccante argentino volato a Chelsea di Maurizio Sarri. Krzysztof Piatek è sempre più vicino alla squadra rossonera. Il calciatore ha trovato l’accordo con il club ...

Calciomercato MILAN/ Ultime notizie - Piatek in prestito oneroso : più di 10 milioni subito al Genoa : CALCIOMERCATO MILAN, Ultime notizie: potrebbe partire Calhanoglu, mentre per Piatek iniziano a circolare anche le possibili cifre dell'affare.

Calciomercato Milan - Higuain sempre più lontano : Pochi minuti dopo però - come riportato da Sky Sport - è arrivata un'altra notizia: "Higuain ha qualche linea di febbre". Insomma, siamo davanti a un vero e proprio giallo che ha come protagonista ...

Calciomercato Inter – Godin sempre più nerazzurro in attesa di Icardi : Da un rinnovo che sta per arrivare a un altro che invece non è arrivato e che ha spinto poi Diego Godin a decidere di lasciare l’Atletico per l’Inter, dove arriverà la prossima estate a parametro zero.Ieri anche i media spagnoli – fin qui molto abbottonati sull’argomento – hanno aperto all’addio del capitano dell’Atletico, confermando che «Godin ha già dato la sua parola all’Inter e non è tipo da rimangiarsela».L’accordo infatti è totale da ...

Calciomercato Empoli - ufficiale : ceduto Piu alla Pistoiese : Empoli - Nuova avventura in prestito per Alessandro Piu : il classe '96 di proprietà dell' Empoli , che nella prima parte di stagione è stato in prestito al Carpi, viene ceduto sempre a titolo ...

Calciomercato - Mercatonovela : Maksimovic al Napoli - una trattativa lunga più di un anno - 2015 - : Quanto può durare una telenovela di mercato? Un mese? Due? Forse anche tre, se i primi contatti tra le parti avvengono a mercato ancora chiuso e il corteggiamento va avanti tutto luglio e agosto. ...

Calciomercato Genoa - Krunic dell'Empoli è più vicino : asse con la Juve per Zurkowski : Genoa – Krunic avanti tutta. Le trattative tra i rossoblu e l’Empoli sono entrate nel vivo e dopo un lungo corteggiamento nei prossimi giorni arriverà l’offerta che potrebbe convincere il presidente Corsi. Le mosse a centrocampo però potrebbero non essere finite qui. Prandelli vuole più qualità in mediana e dopo Sturaro con la Juventus si parla anche di Zurkowski, polacco di 21 anni del Gornik Zabrze che piace e non poco a Fabio Paratici. Krunic ...

Calciomercato - il rendimento dopo un anno degli acquisti più costosi di gennaio 2018 : Lo scorso gennaio sono stati i 10 acquisti più costosi, ma hanno davvero fatto da 'riparazione' alle loro nuove squadre? Alcuni hanno effettivamente migliorato un giocattolo quasi perfetto, come ...