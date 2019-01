Treviso | ragazza di 26 anni ritrovata morta | forse overdose di eroina

Blastingnews

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Accade ieri sera, 24 gennaio, a Vittorio Veneto, in provincia di, una giovanedi 26vienenel suo appartamento. Sul posto erano presenti i Carabinieri e l'ambulanza, ma laera ormai senza vita e i soccorritori non hanno potuto fare molto, se non riconoscerne la morte. Ad allertare i soccorsi è stato il fidanzato che conviveva con la giovane in un appartamento in via Garibaldi: ladi origine italo-argentina, era chiusa all'interno della casa e non rispondeva neanche alle chiamate al telefono, per questo il ragazzo ha dato immediatamente l'allarme.I dettagli del ritrovamento Non appena il fidanzato ha dato l'allarme, i carabinieri con l'aiuto del Suem sono intervenuti sfondando subito la porta dell'abitazione, dove hanno trovato ladistesa a terra, ormai: sembrerebbe con una siringa vicino.Per verificare che ci sia ...