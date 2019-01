Ravenna | scossa di terremoto con epicentro a Solarolo

Terremoto a Solarolo vicino a Ravenna - scossa di magnitudo 2.8 : Terremoto a Solarolo vicino a Ravenna, scossa di magnitudo 2.8 La scossa è stata registrata dall’Ingv alle 22.02 nel comune vicino alla città di Imola, ad una profondità di 22 chilometri Parole chiave:

Scossa 4.6 a Ravenna. Paura nel Nord-Est italiano per il #terremoto : Lievi danni e tanta Paura questa notte sulla riviera romagnola. La Scossa di terremoto con magnitudo 4.6 è avvenuta 3 minuti dopo la mezzanotte con epicentro a 11 Km da Ravenna e con ipocentro a 25 Km di profondità. Nella notte sono poi state registrate tre lievi repliche sulla costa. In tanti hanno preferito passare la notte fuori dalle proprie abitazioni e le scuole a Ravenna oggi restano chiuse per precauzione mentre si svolgono i controlli ...

Terremoto in Emilia Romagna - scossa di magnitudo 4.6 a Ravenna : paura ma nessun danno. Chiuse le scuole : Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.6 è stata localizzata 11 km ad est di Ravenna, ma è stata avvertita anche a Bologna, nelle Marche e nel Veneto. Era passata da pochi minuti la mezzanotte quando la scossa ha svegliato la Romagna: tanta paura ma nessun danno a cose o persone. L’epicentro è stato localizzato lungo il litorale Ravennate, 11 km a est del capoluogo. Secondo le rilevazioni dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ...

Ravennate. Nuova scossa di magnitudo 3 : 01.44 Una Nuova scossa di terremoto, di magnitudo 3, è stata registrata in provincia di Ravenna alle 00:29. L'epicentro è stato individuato a 9 km da Cervia a una profondità di 22 km. Lo riporta il sito dell'INGV.

