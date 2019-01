Meteora colpisce la Luna | Russell ' Mai sentito parlare di un impatto simile' VIDEO

Blastingnews

: RT @HDblog: Meteora colpisce la Luna durante l'eclissi totale del 21 gennaio | Video - MarioMiletta : RT @HDblog: Meteora colpisce la Luna durante l'eclissi totale del 21 gennaio | Video - pxel : Meteora colpisce la Luna durante l'eclissi totale del 21 gennaio | Video - - rayale86 : RT @HDblog: Meteora colpisce la Luna durante l'eclissi totale del 21 gennaio | Video -

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Nella notte fra lunedì e martedì i più fortunati hanno potuto assistere all'ultima eclissi totale didella decade. Ma l'evento ha regalato un altro grande spettacolo, ovvero l'di unasul suolore. Come riporta The New York Times, si tratta di un evento davvero molto raro che non ha molte possibilità di essere ripreso. Le probabilità di catturare le immagini si abbassano sensibilmente se si considera che le riprese sono avvenute durante un'eclissi totale di. Sia gli astronomi che gli appassionati hanno condiviso le immagini dello spettacolo sui maggiori Social Network....