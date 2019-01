Australian Open | Djokovic approda in finale contro Nadal

Australian Open 2019 : Naomi Osaka e Petra Kvitova - in due per il numero uno : Due finaliste, la Rod Laver Arena di Melbourne, il numero uno del mondo in palio.La finale femminile degli Australian Open è tutta nel doppio obiettivo che ormai è nel mirino di Naomi Osaka e Petra Kvitova, le due giocatrici che hanno dimostrato di possedere la miglior forma in quest’inizio di stagione. Naomi Osaka, già prima giapponese a vincere un torneo dello Slam, potrebbe anche sfatare un tabù che dura da quasi quattro anni: dopo il ...

Australian Open - la resa di Pouille : “troppo forte Djokovic” : Lucas Pouille ha perso malamente nella semifinale degli Australian Open contro Djokovic, solo 4 game vinti dal francese Lucas Pouille ha affidato il proprio pensiero a Twitter, poco dopo la netta sconfitta 6-0 6-2 6-2 contro Djokovic nella semifinale degli Australian Open: “A volte devi solo dire “troppo forte”… Splendida partita di Novak Djokovic, ecco perché sei il mondo numero 1. Ho vissuto una settimana ...

VIDEO Djokovic-Pouille Highlights Australian Open : la sintesi della partita - Nole domina e va in finale : Novak Djokovic si è qualificato alla finale degli Australian Open 2019, il serbo ha letteralmente demolito il francese Pouille per 6-0, 6-2, 6-2 e ha staccato il pass per l’atto conclusivo del primo Slam della stagione. Il numero 1 del ranking ATP ha surclassato l’avversario e domenica affronterà Rafael Nadal inseguendo il settimo sigillo sul cemento di Melbourne. Di seguito il VIDEO con gli Highlights di ...

Australian Open – Tsitsipas scioccato da Nadal - studia Federer : “vorrei capire come Roger riesca a batterlo” : Tsitsipas scioccato dalla netta sconfitta subita contro Rafa Nadal, arrivata dopo il successo su Federer. Adesso il tennista greco cerca di capire come Roger sia stato in grado di battere il maiorchino durante la sua carriera Stefanos Tsitsipas ha affrontato, uno dopo l’altro, due vere e proprie leggende viventi del tennis agli Australian Open, ottenendo due risultati ben diversi: il giovane tennista greco ha sorpreso tutti battendo ...

Tennis - Australian Open : l'azzurro Musetti va in finale nel torneo junior : ROMA - Seconda finale consecutiva in un torneo dello Slam per Lorenzo Musetti. Il 16enne di Carrara si è aggiudicato il derby azzurro nella semifinale degli Australian Open junior battendo in due set ...

Nadal-Djokovic - Finale Australian Open 2019 : data - orario e tv. Calendario e programma completo : La Finale degli Australian Open 2019 sarà un affare tra Rafael Nadal e Novak Djokovic, i primi due del ranking ATP erano i grandi favoriti della vigilia sul cemento di Melbourne e sono riusciti a raggiungere l’atto conclusivo del primo Slam della stagione di tennis. Si preannuncia una sfida davvero stellare tra due titani che vogliono conquistare il titolo a tutti i costi, sono arrivati all’appuntamento dopo aver dominato le ...

Australian Open 2019 : Djokovic batte Pouille 6-0 - 6-2 - 6-2 - in finale troverà Nadal : Djokovic-Pouille, la cronaca Pouille sembra non soffrire la pressione della Rod Laver Arena, ma Nole fa di meglio e alla prima occasione strappa il servizio al rivale, incanalando sui propri binari ...

Tabellone Australian Open 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Djokovic raggiunge Nadal in finale : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare maschile parte lunedì 14 e si conclude domenica 27 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone FEMMINILE DEGLI Australian Open 2019 finale Nadal ...