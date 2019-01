Una procedura di destituzione calmerebbe gli animi a Ginevra

Corriere della Sera - quella sulla procedura Ue era Una fake news. Quanto ha inciso sullo spread? : La “questione Corriere” fornisce la fotografia di quello che è il livello della famigerata “stampa libera” italiana. Tutto parte da una lettera di Ivo Caizzi, corrispondente da Bruxelles per il Corriere della Sera, presentata la vigilia di Capodanno al comitato di redazione “per verificare e valutare il comportamento del direttore Luciano Fontana nella copertura della trattativa tra Unione europea e Italia sulla manovra di bilancio ...

Ue - Oettinger smentisce Moscovici e chiede Una procedura contro la Francia : La Francia dovrebbe subire una procedura per deficit eccessivo, perché ha violato “le regole per l’undicesimo anno di fila”, tranne che nel 2017. E “i fondi extra che Emmanuel Macron ha promesso” per placare la rivolta dei gilet gialli “non sono regali di Natale una tantum, ma spese permanenti e strutturali”. Questo il pensiero del commissario europea al Bilancio, il tedesco Guenther Oettinger. In ...

Juncker all'Italia : nessUna procedura solo se il Parlamento approverà le modifiche alla manovra : ... Jean-Claude Juncker, e i commissari Valdis Dombrovskis e Pierre Moscovici hanno inviato al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al ministro dell'Economia, Giovanni Tria. 'Prendiamo ...

Non ci sarà Una procedura di infrazione - per ora : La Commissione Europea ha detto di aver raggiunto un accordo dopo che il governo italiano ha ridotto il deficit previsto per il 2019 e introdotto un possibile futuro aumento dell'IVA

Manovra - via libera definitivo dalla Ue : nessUna procedura d'infrazione per debito eccessivo contro l'Italia : La cosa si sapeva già da ieri sera, ma è ufficiale solo da questa mattina: non ci sarà alcuna procedura di infrazione per debito eccessivo contro l'Italia da parte dell'Europa , perchè il collegio dei ...

Moscovici : 'Non vogliamo avviare Una procedura contro l'Italia - lavoriamo a una soluzione condivisa' : Lo dice il commissario Ue, Pierre Moscivici, parlando con i giornalisti a palazzo Berlaymont dopo l'incontro con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sulla manovra. Riferendosi alle frasi ...

Manovra - Conte cerca Una formula che convinca l'Europa : "Procedura d'infrazione non auspicabile" : L'obiettivo, assicurano premier e ministro dell'Economia, è "evitare la procedura d'infrazione", convincere i mercati e abbassare lo spread, ora stabile a quota 289,, "sperando di evitare una nuova ...

Bruxelles vuole le carte : se il governo di Roma vuole evitare la procedura - presenti Una revisione del documento bocciato : Ora che il governo di Roma dice di voler rivedere al ribasso il deficit al 2,4 per cento contenuto nel documento programmatico di bilancio bocciato dalla Commissione europea, a Bruxelles aspettano le 'carte'. Se il governo gialloverde fa sul serio, se vuole fermare la procedura di infrazione 'apparecchiata' contro l'Italia, dovrà presentare una revisione del documento bocciato. "Il dialogo continua a tutti i livelli", fanno sapere ...

Conte e la cena con Juncker : «Dialogo per evitare la procedura - nessUna rinuncia» «Non litighiamo - We are friends» : video : Conte cena a Bruxelles con Tria, Juncker, Moscovici e Dombrovskis: «Spero che il dialogo eviti la procedura di infrazione»

Manovra - Conte da Juncker per strappare Una procedura «morbida» sul debito. «Aperto un dialogo» : We are friends», ha detto sorridendo il premier italiano accolto dal presidente Juncker nella sede della Commissione europea prima di una cena a cui hanno partecipato anche il ministro dell'Economia ...

Manovra - Conte da Juncker per strappare Una procedura «morbida» sul debito. «Aperto un dialogo» : Il negoziato in realtà parte in salita: Conte porta in dote a Bruxelles non una correzione dei saldi ma la rassicurazione che il deficit si fermerà sotto il 2,4%. La Commissione invece chiede una riduzione del disavanzo...