Julen | completato il nuovo tunnel | ora è questione di ore per recuperare il bimbo nel

fanpage

: Spagna, bambino caduto nel pozzo: completato il nuovo tunnel - SkyTG24 : Spagna, bambino caduto nel pozzo: completato il nuovo tunnel - 1971_mirka : RT @SkyTG24: Spagna, bambino caduto nel pozzo: completato il nuovo tunnel - MassimoFerro12 : RT @SkyTG24: Spagna, bambino caduto nel pozzo: completato il nuovo tunnel -

(Di giovedì 24 gennaio 2019) I soccorritori impegnati nel recupero del piccolo, ildi due anni intrappolato in un pozzo nei dintorni di Malaga in Spagna, dopo diverse difficoltà hannoilparallelo a quello in cui si ritiene si trovi il piccolo. A questo punto dovrebbe esseredi poche ore per procedere al recupero del bambino.