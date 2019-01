Alex | una bellissima notizia | il trapianto è riuscito e lascerà presto l’ospedale

Trapianto riuscito per Alex Maria Montresor - il bambino affetto da una malattia rara : A distanza di un mese dall'intervento al piccolo Alessandro Maria Montresor, Alex, affetto da una malattia genetica rara, il Trapianto di cellule staminali emopoietiche da genitore cui è stato sottoposto "è riuscito": il percorso Trapiantologico, infatti, "può dirsi concluso positivamente" ed Alex è "in buone condizioni di salute" e lascerà l'Ospedale "Bambin Gesù" nelle prossime ore. Le cellule del ...

Alex Del Piero protagonista della pubblicità di Guna : Alle attività online farà seguito una campagna offline con spot istituzionali costruiti intorno al claim "Buone notizie dalla Natura e dalla Scienza". La produzione è Filmmaster Production per la ...

Alex Sandro : 'Attenzione al Milan - Higuain vorrà fare una grande partita. E Paquetà è fortissimo' : Il difensore della Juventus Alex Sandro ha parlato a Rai Sport dell'imminente sfida contro il Milan per la Supercoppa Italiana: 'La finale è sempre una gara diversa, è sempre una partita secca; è la seconda partita dopo la ripresa, quando non siamo ancora ...

Alex Sandro : 'Penso che Higuain voglia fare una grande partita' : La Juventus, dopo le vacanze invernali, ha ripreso a gareggiare con l'ottavo di Coppa Italia contro il Bologna. La partita è andata nel migliore dei modi, infatti i bianconeri hanno passato il turno, vincendo per 2-0 allo stadio Dall'Ara. Archiviata la trasferta emiliana, gli uomini di Massimiliano Allegri sono in procinto di volare a Gedda, dove avrà luogo la finale di Supercoppa Italiana contro il Milan. Alex Sandro, uno dei capisaldi della ...

Alex Belli - la fidanzata Delia Duran replica a Mila Suarez a Domenica Live : "E' una ragazza bipolare" : Nella prima puntata della nuova versione di Domenica Live, il programma condotto da Barbara D'Urso, tornato in onda oggi, Domenica 13 gennaio 2018, su Canale 5, Delia Duran, fidanzata di Alex Belli, ha replicato alle insinuazioni di Mila Suarez, ex compagna dell'attore noto per aver preso parte a Centovetrine e al reality show L'Isola dei Famosi.Mila Suarez, nei mesi scorsi, aveva accusato Alex Belli di averla abbandonata in un momento ...

LA GLORIA E L’AMORE - dal 7 gennaio Alex GADEA su RAI PREMIUM in una nuova serie! : Novità da stasera! Più volte annunciata, su Rai PREMIUM da lunedì 7 gennaio (con doppio appuntamento l’8 e le successive puntate al lunedì sempre in prima serata) va in onda Tiempos de Guerra. La serie, nata dagli stessi produttori di Velvet, si intitola da noi La GLORIA e l’amore. Tra gli interpreti c’è ALEX GADEA: l’attore, che noi tutti ricordiamo nel ruolo del romantico e valoroso Tristan ne Il Segreto, qui è ...

Jane Alexander : "La proposta di matrimonio del mio ex? E' stata una mancanza di rispetto..." : Jane Alexander, attrice, conduttrice e doppiatrice, come già sappiamo, ha preso parte alla terza edizione del Grande Fratello Vip, reality show andato in onda quest'autunno sulle reti Mediaset.Durante il reality show, l'attrice 46enne di origini britanniche ha deciso di interrompere la sua relazione con il musicista Gianmarco Amicarelli per intraprendere una nuova relazione con il modello 27enne Elia Fongaro.prosegui la letturaJane ...

Jane Alexander lontana da Elia Fongaro emoziona tutti con una dedica : Elia Fongaro, Jane Alexander si consola con il figlio Damiano: le sue parole Jane Alexander e Elia Fongaro avevano annunciato già da tempo di voler trascorrere il Natale con le loro rispettive famiglie e non insieme, e così è stato. Elia Fongaro ha infatti postato sui suoi social numerose foto e video in cui era apparso con sua mamma e suo fratello, mentre Jane Alexander ha preferito trascorrere il giorno di festa insieme a suo figlio Damiano. ...

Jane Alexander - la verità sull’occhio bendato : ‘Ho una lesione alla cornea’ : Continua a destare preoccupazione l’occhio di Jane Alexander. Da qualche settimana infatti l’attrice si presenta in pubblico e sui social con una benda sull’occhio sinistro che aveva già incuriosito i telespettatori nel corso della finale del Grande Fratello Vip 2018, vinta da Walter Nudo, quando la ex inquilina della casa si era mostrata in puntata con un look in stile pirati dei Caraibi. Jane Alexander, ecco perché ha un ...

Jane Alexander fa una rivelazione inaspettata : “Fa ancora male…” : Jane Alexander sorprende i fan con una rivelazione su Instagram Jane Alexander dopo il Grande Fratello Vip ha ritrovato il grande affetto del pubblico che aveva ai tempi della famosa fiction Elisa di Rivombrosa, tanto da ritornare attivissima sui social, in cui ogni giorno si sfoga con i suoi fan e li mette al corrente su tutto ciò che accade nella sua vita. Jane Alexander ha caricato oggi una foto in cui è apparsa molto seria e scoraggiata, e ...