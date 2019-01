Accolto il ricorso dell’arbitro Gavillucci | ma l’Aia non ci sta | “Faremo appello”

Accolto il ricorso dell’arbitro Gavillucci - l’AIA però non ci sta : “procederemo all’impugnazione” : La Corte Federale d’Appello ha Accolto il ricorso dell’arbitro Gavillucci, spingendo però l’AIA a impugnare questa decisione “L’Associazione Italiana Arbitri, tramite il suo Presidente Marcello Nicchi, prende atto della decisione con cui la Corte Federale di Appello, presieduta da Sergio Santoro, che ha annullato la delibera del Comitato Nazionale AIA di avvicendamento dalla CAN A dell’arbitro Claudio ...

Serie B - parzialmente Accolto il ricorso del Foggia : penalizzazione ridotta da sei a otto punti : Buone notizie per il club rossonero, che si è visto ridurre di due punti la penalizzazione dalla Corte federale d’appello della Figc La Corte federale d’appello della Figc, all’esito del giudizio di rinvio del Collegio di Garanzia in ordine al parziale accoglimento del ricorso del Foggia, ha ridotto la penalizzazione a carico del club pugliese da 8 a 6 punti. (Spr/AdnKronos)L'articolo Serie B, parzialmente accolto il ...

Foodora - Accolto in parte in appello ricorso ex rider : sì a paga più alta - ferie e tredicesima : La corte d'appello di Torino ha accolto per una parte sostanziale il ricorso di cinque ex rider di Foodora che chiedevano il riconoscimento della subordinazione del rapporto di lavoro. In primo...

Foodora - Accolto il ricorso dei rider : “Vanno trattati come dipendenti - con ferie e tredicesima” : I giudici della Corte d'Appello hanno accolto il ricorso di cinque ex rider di Foodora che chiedevano il riconoscimento della subordinazione del rapporto di lavoro. A loro spettano ferie e tredicesima, oltre all'inquadramento come lavoratori del comparto della logistica.Continua a leggere

Capitano Ultimo - Tar del Lazio restituisce la scorta a De Caprio : Accolto suo ricorso : Il colonnello Sergio De Caprio, il Capitano Ultimo che arrestò Totò Riina, riavrà la sua scorta. Lo ha deciso il Tar del Lazio, secondo quanto riferisce l’Ansa, accogliendo il ricorso presentato da De Caprio contro il ministero dell’Interno e annullando, previa sospensiva, tutti gli atti relativi alla revoca della misura di protezione, disposta il 3 settembre scorso per “mancanza di segnali di concreto pericolo“. Il ricorso verrà ...

Ryanair - bagaglio a mano rimane a pagamento : il Tar ha Accolto il ricorso della compagnia : La battaglia che riguarda il pagamento dei bagagli a mano è stata vinta con enorme successo dalla compagnia aerea irlandese Ryanair. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha accolto il ricorso della compagnia, andando contro le norme dell'Antitrust che bocciato la politica tariffaria di tutti i bagagli dei passeggeri, specialmente i bagagli a mano. Il Codacons e Altroconsumo, dal canto loro, hanno sottolineato gli svantaggi che pendono ...