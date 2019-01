Scenario post-apocalittico in Romagna | topi bianchi impazziti invadono strade e

Silvio Berlusconi - Forza Italia all'ultima spiaggia : un drammatico Scenario post-elettorale : La posta in palio per le prossime elezioni Europee per Silvio Berlusconi è tra le più alte mai scommesse finora. In ballo c'è la sopravvivenza di Forza Italia così come è nota oggi, a 25 anni dalla discesa in campo del Cav del 1994. I dettagli della strategia forzista per i prossimi mesi sono stati