I polli geneticamente modificati per sconfiggere l’influenza : Completamente resistenti al virus dell’influenza. È questo lo scopo di alcuni scienziati britannici che stanno progettando di creare polli geneticamente modificati, progettati per essere “immuni” all’influenza e per riuscire così a combattere finalmente la prossima epidemia influenzale umana. “Il primo dei pulcini geneticamente modificato sarà covato nei prossimi mesi al Roslin Institute dell’Università di Edimburgo (lo stesso ...