Conte a Davos - sfida alla Francia : «Seggio Onu a Ue - non a singolo Stato. Serve Europa del popolo» : Una posizione che il premier italiano ha chiarito al termine di un pranzo avuto con i ministri dell'Economia e degli Esteri, Tria e Moavero-Milanesi. «Parliamo tanto di ideali europei, ma poi bisogna ...

Conte : "Validità progetto Ue in discussione - serve Europa del popolo" : Stessa correzione o perata dal Fondo Monetario , che vede un +0,6% nell'anno in corso e indica il rallentamento di Italia e Germania come alcuni dei maggiori fattori di rischio per l'economia globale.

Conte : serve Ue del popolo per il popolo : 18.26 "Abbiamo bisogno di un nuovo umanesimo, di una visione radicalmente nuova della politica che metta al centro gli esseri umani, le famiglie, le comunità. Un'Europa del popolo e per il popolo". Così il premier Conte da Davos. Sulla gestione del fenomeno migratorio avvisa: "Se c'è un rifiuto ad agire mi rifiuterò di parlarne agli incontri del Consiglio Ue". "C'è una parola chiave attorno alla quale stiamo costruendo la nostra visione ...

Decreto Sicurezza - Conte incontra i sindaci | Salvini : offra un caffè tanto non si cambia | L'Anci : a lui serve una camomilla : Il ministro dell'Interno liquida l'appuntamento di lunedì a Palazzo Chigi per verificare l'impatto del Decreto Sicurezza: "Il provvedimento funziona, non si tocca e rimane così com'è". Leoluca Orlando: "Salvini volgare, non ha argomenti"

Sea Watch - Conte : “Su immigrazione governo compatto - serve linea di rigore. Unione europea rispetti impegni” : “Assolutamente non è cambiata la linea del governo in materia di immigrazione. Il governo è compatto e assolutamente non cambia idea sul fatto che occorra una linea di rigore: non bisogna più offrire nessuna sponda al traffico illegale di migranti, bisogna contrastare con tutte le nostre forze questo traffico e perseverare. Una soluzione eccezionale, che rivendico, non mette in discussione la linea di fermezza e la coerenza della nostra ...

Animali : Coldiretti a prefetto Lodi - serve piano Contenimento cinghiali (2) : (AdnKronos) - Secondo stime Coldiretti su dati regionali sono circa 400 gli incidenti stradali provocati da questi ungulati in Lombardia dal 2013 ad oggi: "La Regione -sottolinea Rota- ha adottato già a giugno scorso una delibera che dà la possibilità agli agricoltori autorizzati di intervenire, ma

Animali : Coldiretti a prefetto Lodi - serve piano Contenimento cinghiali : Milano, 9 gen. (AdnKronos) - "La presenza dei cinghiali nei nostri territori rappresenta ormai un problema di sicurezza pubblica: provocano incidenti anche mortali, come dimostra la tragedia nel tratto Lodigiano dell’Autosole, danneggiano le colture agricole e sono potenziali veicoli di malattie tra

Migranti - Salvini sotto scacco matto di Conte. Il vicepremier : “Ora serve un chiarimento” : "Volete andare in Europa?", "Sì, vogliamo andarci". "Fra due ore ci siamo, troviamo un porto sicuro. Questa volta entriamo, c'est fini, è finita". Così sulla nave della Sea Watch, il capomissione Kim in inglese e francese annuncia ai 32 Migranti a bordo che l'odissea si conclude. E il governo esplode. La decisione del premier Giuseppe Conte Conte di accogliere una parte dei Migranti a bordo delle navi delle Ong che erano al largo di Malta non e' ...

Migranti - Salvini a Conte : 'Serve un chiarimento nel governo' : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è furioso per la decisione del premier, Giuseppe Conte, di accogliere una parte dei Migranti delle navi ong Sea Watch e Sea Eye sbarcati a Malta. Salvini ...

Migranti - Conte : deluso - serve svolta Ue : ANSA, - ROMA, 8 GEN - "L'Italia ha assunto una posizione di rigore, forte, una svolta rispetto al passato. Ma è stata chiara e strutturata: nella gestione dei flussi, di Migranti, ndr, occorre ...

[Il commento] La "lezione" di Mattarella : "Serve verifica dei Contenuti della legge di bilancio". Le parole chiave di un manifesto politico : Il voto per le Europee a maggio è "uno dei più grandi esercizi democratici al mondo: 400 milioni di cittadini europei al voto". Il modello è Antonio Megalizzi, il giornalista che aveva scelto di ...

La "lezione" di Mattarella di fine anno : "Serve verifica dei Contenuti della legge di bilancio". Le parole chiave di un manifesto politico : Ma la cronaca, anche quella politica, è stata un canovaccio impazzito, l'approvazione della legge di bilancio un giallo con continui ribaltoni, il dibattito in aula " quel poco che c'è stato " ...