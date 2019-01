Chef stellato tenuto in ostaggio per un’ora nel suo ristorante

Mantova - Chef stellato sequestrato e rapinato per un'ora : sequestrato per un'ora nel suo ristorante, legato e imbavagliato con del nastro adesivo. È questo quello che ha dovuto sopportare Romano Tamani , lo chef 75enne del ristorante stellato Ambasciata di ...

Com'è il cenone di Capodanno di uno Chef stellato : "So che il Capodanno è una festa importante e devo renderla tale per chi si siede a tavola": così lo chef Cristian Mometti, maestro della vasocottura (l'arte di cucinare prelibatezze dentro a dei vasetti), pensa all'evento di Capodanno al Gran Hotel Majestic "già Baglioni" di Bologna, 5 stelle lusso nel cuore della città, in via Indipendenza, a pochi passi dalle Torri e da Piazza ...