Sequestrati beni per 1 | 3 milioni a 2 docenti

Crotone - Asserrore Alessia Romano : Utilizzati per fini sociali beni Sequestrati alla criminalità organizzata : “Un lavoro certosino iniziato con l’insediamento di questa amministrazione per l’utilizzo dei beni confiscati – ha dichiarato l’assessore – nell’apposita

Palermo : droga e rapine - Sequestrati beni per mezzo milione di euro a pregiudicato (2) : (AdnKronos) - Risale al 31 maggio 2017 il suo arresto per una tentata rapina agli uffici delle Poste di piazza della Costellazione; a dicembre dello scorso anno quello per un furto ai danni della Banca Sella di via del Cigno e, ultimo, nel febbraio del 2018 Marsala è stato arrestato in flagranza di

Palermo : droga e rapine - Sequestrati beni per mezzo milione di euro a pregiudicato : Palermo, 17 gen. (AdnKronos) - Un sequestro patrimoniale del valore di mezzo milione di euro è stato disposto dalla Sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo su proposta del questore. Destinatario un pregiudicato palermitano di 49 anni, Marco Marsala, arrestato più volte per detenzione

Immigrazione clandestina - a Palermo Sequestrati beni per tre milioni : I finanzieri del comando provinciale di Palermo, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia della procura locale, stanno eseguendo 14 provvedimenti di fermo di cittadini italiani e stranieri appartenenti ad un a banda dedita allo sfruttamento dell’Immigrazione clandestina, al contrabbando di tabacchi lavorati e alla fittizia intestazione di ...

Palermo : disSequestrati beni Aenne Press : Palermo, 14 gen. (AdnKronos) - Il tribunale del riesame ha disposto il dissequestro dei beni della società Aenne Press, società di distribuzione di libri, giornali e riviste in Sicilia, e del suo presidente Giovanni Nangano. Il sequestro preventivo di disponibilità finanziarie, immobili e quote soci

Sampdoria. DisSequestrati i beni del presidente Ferrero : C’è stato il colpo di scena nella vicenda giudiziaria che coinvolge il patron della Sampdoria, Massimo Ferrero, e che ha

calcio : disSequestrati beni patron Samp : ANSA, - ROMA, 27 DIC - Colpo di scena nella vicenda giudiziaria che coinvolge il patron della Sampdoria, Massimo Ferrero, e che ha portato il 28 novembre scorso il gip di Roma ad emettere un ...

Peculato - Sequestrati beni e auto di lusso per 2 milioni di euro tra Calabria e Campania : Vibo Valentia - Sequestro preventivo d'urgenza per "Peculato e turbata libertà degli incanti". Sono queste le ipotesi di reato contestate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro nei ...

Falsi incidenti - al giudice arrestato Sequestrati beni per 1 - 5 milioni : Sequestro preventivo d'urgenza, finalizzato alla successiva confisca, nei confronti di un giudice di pace, Antonio Iannello, arrestato lo scorso 27 settembre, insieme ad altri 22 soggetti, con l'...

Fallimento Reggina - Sequestrati 3mln beni : ANSA, - REGGIO CALABRIA, 14 DIC - beni mobili e immobili per oltre 3 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Reggio Calabria a Pasquale "Lillo" Foti e Giuseppe Ranieri, ...

Reggina calcio - Sequestrati beni per oltre 3 milioni di euro : Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo per complessivi euro 3.167.625,83, disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della Procura della Repubblica di Reggio Calabria diretta dal Procuratore Giovanni Bombardieri, finalizzato a cautelare – al fine di poter soddisfare le pretese erariali – le ...

'Ndrangheta in Toscana - Sequestrati beni per un milione a imprenditore calabrese : Sequestro, da parte della Dia di Firenze, coadiuvata dalla Dia di Bologna, di un patrimonio da oltre un milione di euro all imprenditore calabrese Gaetano Blasco, considerato esponente della '...

Frode fiscale - blitz Gdf e Polizia Sequestrati beni per 63 milioni di euro : Chieti - Un'associazione a delinquere finalizzata alla Frode fiscale mediante indebite compensazioni con crediti tributari inesistenti è stata sgominata con un'operazione congiunta di Guardia di Finanza di Chieti e Polizia di Stato nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Chieti. Dodici le persone arrestate, tre in carcere e nove ai domiciliari; altre 28 le persone indagate per 14 delle ...

'Ndrangheta in Emilia - Sequestrati beni per 1 milione a imprenditore crotonese : Firenze - beni per un milione di euro sono stati sequestrati dalla Direzione investigativa antimafia di Firenze all'imprenditore Gaetano Blasco, 56 anni, originario di Crotone, ritenuto esponente di ...