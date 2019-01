L' intelligenza artificiale e l' algoritmo fanno scoccare la creatività

In Cina si insegnerà l’intelligenza artificiale a scuola : scuola media in Cina (Photo by VCG/VCG via Getty Images) Nel 2019, per il calendario lunare dell’ex Celeste impero anno del maiale, in Cina gli studenti tra gli undici e i diciotto anni inizieranno a studiare algoritmi, machine learning e in generale tutto ciò che concerne l’intelligenza artificiale (Ai) e le sue possibili applicazioni. L’annuncio Dopo che Xi Jinping, il presidente della Repubblica popolare, ha fatto esplicito ...

Tesoro convoca esperti di blockchain e intelligenza artificiale : Alla riunione sull'intelligenza artificiale hanno partecipato numerosi personaggi di rilievo nei loro rispettivi campi, come diritto, economia o informatica. Tra i più noti si possono citare il ...

Governo - al via il lavoro degli esperti in Blockchain e intelligenza Artificiale : ... a cui si sono aggiunti nomi per competenze trasversali, affinché possano offrire un contributo rilevante su temi come l'etica, il lavoro, l'economia e la giurisprudenza. Dovranno dare seguito ad ...

Airbus vorrebbe in futuro aerei senza pilota - quando l’intelligenza artificiale sarà davvero matura : In occasione della conferenza Digital Life and Design tenutasi dal 19 al 21 gennaio a Monaco di Baviera, l’amministratore delegato di Airbus Grazia Vittadini, ha detto che la sua azienda auspica che l’intelligenza Artificiale diventi presto sufficientemente avanzata da consentire voli completamente autonomi. Il riferimento non è al pilota automatico di cui tutte le compagnie aeree fanno uso, ma di “intelligenze artificiali ...

Consort Maghini al Valdese - Violini e intelligenza artificiale : SCIENZA NUOVA E ONTOLOGIA DIGITALE L'Innovation Center di Intesa SanPaolo nel grattacielo di corso Inghilterra 3 ospita alle 17 la presentazione del libro 'Scienza Nuova. Ontologia della ...

Tecnologia - aerei : la prossima sfida? Portare l’intelligenza artificiale alla guida dei velivoli : Il pilota automatico sarà presto il passato: la prossima sfida per i produttori di aerei è quella di Portare l’intelligenza artificiale alla guida dei velivoli. Lo scopo principale sarebbe “liberare i piloti dai compiti più banali e ripetitivi“, ha spiegato il Chief Technology Officer di Airbus, Grazia Vittadini, secondo quanto riportato da Bloomberg. Per i produttori come Airbus un posso importante in futuro sarà convincere le ...

Facebook - 7.5 milioni di dollari a un'università europea per studiare l'etica dell'intelligenza artificiale : L'annuncio: il social network e la Technical University di Monaco, in Germania, studieranno l'etica applicata alla tecnologia del momento. Stanziamento per cinque anni

I pericoli dell'intelligenza artificiale : 6 fenomeni da tenere d'occhio nel 2019 : ... come funzionano? Economia circolare per l'innovazione Come riciclare le pale eoliche smantellate? Auto a benzina in aree di ricarica: come evitarlo? La ricetta per la startup perfetta Vegetazione e ...

Realtà aumentata e intelligenza artificiale : ecco Livemote - l’app del futuro : Realtà aumentata e intelligenza artificiale: ecco Livemote, l’app del futuro pensata per fornire alle imprese l’assistenza a distanza. Il progetto nato nella Silicon Valley da un’idea tutta italiana– in assoluta controtendenza, torna “a casa” per debuttare e crescere nella sua “patria d’origine”. Una bella storia che racconta di una giovanissima startup aretina formata da un team di 12 persone con grande esperienza tecnologica che immagina, ...

Nessun catastrofismo sull'intelligenza artificiale : “L’intelligenza artificiale non può essere creativa né provare empatia”. Si tratta di un concetto che – interpretato in chiave catastrofista – potrebbe uscire dalla bocca di un passatista qualsiasi, un assessore regionale alle Politiche familiari o un sacrestano di provincia. A pronunciarle, invece,

Amazon presenta re : MARS - evento globale dedicato all’intelligenza Artificiale : Machine Learning (ML) e Intelligenza Artificiale (AI) sono alla base di quasi tutto quello che facciamo in Amazon. In alcuni casi il loro ruolo è evidente, come nei droni autonomi per le consegne con Prime Air, l’eliminazione delle code alla casse con Amazon Go e, grazie ad Alexa, la possibilità di rendere sempre più comoda la vita di tutti i giorni per i nostri clienti. Ma molto di quello che facciamo con l’Intelligenza Artificiale e il ...

Mercedes Classe A SPORT EXTRA : la special edition che celebra l’intelligenza artificiale [FOTO] : La nuova serie limitata si distingue per un allestimento ad alto contenuto tecnologico basato sull’infotainment MBUX Ad un anno dal debutto dell’MBUX, l’innovativo sistema di infotainment della Stella, basato su un’intelligenza artificiale con funzioni predittive, Mercedes lancia Classe A SPORT EXTRA: una nuova serie limitata caratterizzata da un allestimento ad alto contenuto tecnologico ed un elevato valore cliente. Salgono, infatti, a ...

Principi di etica per l'intelligenza artificiale : l'Europa fa la sua proposta : La cronaca delle ultime settimane, che ha visto l'arresto della direttrice finanziaria di Huawei, Meng Wanzhou, ci ricorda che sull'Ia si gioca anche una grande partita geopolitica, nella quale si ...