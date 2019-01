Celentano sale sul palco e sta zitto E i comici scherzano sulla chiusura dei porti

ilgiornale

: RT @nicocanis: Comunque io stasera guarderò #Adrian sperando di veder Celentano che sale sul palco e sbrocca contro il tuitter - mattia80269736 : RT @nicocanis: Comunque io stasera guarderò #Adrian sperando di veder Celentano che sale sul palco e sbrocca contro il tuitter - nicocanis : Comunque io stasera guarderò #Adrian sperando di veder Celentano che sale sul palco e sbrocca contro il tuitter - NittiValerio : @Max_883 @GPasqui Premesso che a riempire gli stadi in Russia ci sono Cotugni, Albano e Romina, Pupo e non Celentan… -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Dopo quasi sei milioni di telespettatori per la prima puntata di Adrian, questa sera è andato in onda il secondo episodio del cartoon di Adriano.Dopo le voci di un suo abbandono nel bel mezzo dello show, anche staserasi è presentato sul. Dopo l'anteprima-monologo di Natalino Balasso, è il turno di Giovanni Storti, comico del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Anche lui ha puntato sull'ironia, "avete vistoieri? Certo che fa ancora delle pause", ma tra una battuta e l'altra non si è persa l'occasione di fare qualche attacco al governo giallo verde. Entrambi i, infatti, si sono divertiti a tirare in ballo quota 100, reddito di cittadinanza, ladei, il tema della sicurezza e il problema delle carceri sovraffollate."Iitaliani sono chiusi - ha esclmato Giovanni -. Neanche i pescherecci possono entrare". E il tema dell'immigrazione ...