Tiziano Renzi furioso con Le Iene | «Zitto | faccia di m» Un suo ex lavoratore chiede

Tiziano Renzi - insulti all’ex dipendente nel servizio de ‘Le Iene’ : “Faccia di m…” : Evans Omoigui, il suo ex dipendente nigeriano, è stato definito da Tiziano Renzi una “faccia di merda”. L’uomo, come aveva raccontato già a novembre ilfattoquotidiano.it, aspetta da anni il risarcimento di circa 90mila euro che, secondo il tribunale di Genova, deve ottenere dalla Arturo srl del padre di Matteo, messa in liquidazione nel 2008. Ma quando l’inviato de Le Iene, Filippo Roma, lo ha fatto notare a Tiziano ...

Business degli outlet : nel 2015 le fiamme gialle di Trani volevano indagare sul socio di Tiziano Renzi. Il pm Savasta insabbiò : Trani, fine dicembre 2015, inizi di gennaio 2016. Il maggiore delle fiamme gialle Carmelo Salamone entra in un ufficio del tribunale con vista sulla splendida cattedrale e sull’Adriatico. In mano ha delle carte, che mette sul tavolo di Antonio Savasta, il pm titolare di un’indagine su delle fatture false. Emesse da piccoli imprenditori pugliesi (Dimonte, Rizzitelli, Belgiovine), incassate da grossi nomi fiorentini: si tratta di ...

Corruzione - gip : “In cambio dell’incontro con Lotti - pm non indagò Dagostino”. Lui : “Fissai la riunione tramite Tiziano Renzi” : È l’ex socio del padre a raccontare ai pm che l’appuntamento con Luca Lotti “tramite Tiziano Renzi“. Sarebbe stato il padre dell’ex presidente del Consiglio quindi a combinare l’incontro tra l’imprenditore toscano Luigi Dagostino, l’allora pm di Trani Antonio Savasta e l’allora sottosegretario alla Presidenza del Consiglio avvenuto a Palazzo Chigi il 17 giugno 2015. Interrogato nell’aprile 2018, Dagostino riferì di aver ...

Tiziano Renzi fa causa a Maurizio Belpietro/ Padre dell'ex premier : 'Assurda menzogna sui regali di Natale' : Tiziano Renzi fa causa a Maurizio Belpietro: il Padre dell'ex premier contro il direttore de 'La Verità' sulla presunta vicenda dei regali di Natale

Tiziano Renzi fa causa a Belpietro : causa in arrivo per Maurizio Belpietro . Parola di Tiziano Renzi che in un post su Facebook ha parlato di "ultimo attacco del quotidiano 'La Verità" diretto dal giornalista che "riguarda regali di ...

Lavoro in nero - Tiziano Renzi si difende e diffida le Iene che gli stanno addosso : Tiziano Renzi diffida le Iene per il servizio sul Lavoro in nero “Non ho dipendenti in nero”. Parola di Tiziano Renzi. E la società di cui è stato amministratore condannata dal Tribunale civile? “È stata assolta, è una fake news”. Alla fine, l’inchiesta delle Iene su Renzi senior è stata trasmessa ieri sera, nonostante la diffida mandata a Mediaset da Luca Mirco, avvocato dei genitori dell’ex premier Matteo Renzi. Un servizio che ha preso spunto ...

Abusivismo e lavoro nero - Tiziano Renzi : 'Su di me nessuna condanna' : "Le Iene" continuano l'inchiesta sulle presunte irregolarità delle aziende di Tiziano Renzi , il padre dell'ex premier Matteo . "Non ho problemi, non ho avuto nessuna condanna né per lavoro nero né ...

M5S : “Tiziano Renzi ha diffidato Le Iene per il servizio sul lavoro nero nella sua azienda” : "Domenica sera tanti hanno passato la serata a vedere le Iene. Sapevano che avrebbero dovuto fare il servizio sui lavoratori in nero di Tiziano Renzi. Lo stesso Tiziano ha raccontato con dovizia di particolare la sua intervista con Filippo Roma in un post. . Abbiamo chiesto informazioni e abbiamo scoperto che Tiziano Renzi 'ha mandato una diffida" a Le Iene, attacca il Movimento 5 Stelle su Facebook. .Continua a leggere

“Tiziano Renzi diffida e le Iene non mandano in onda il servizio sui lavoratori in nero” : la denuncia del M5s : “Doveva andare in onda ieri sera, abbiamo chiesto alla redazione e abbiamo scoperto che Tiziano Renzi ha mandato una diffida“. È quanto scrive in un post su Facebook il Movimento 5 Stelle a proposito del servizio realizzato dalle Iene sui presunti strilloni in nero utilizzati in passato dalle società del padre dell’ex premier. Un video, quello del programma Mediaset, realizzato riprendendo un’inchiesta del quotidiano La ...

Accuse di lavoro nero per Tiziano Renzi. Lui replica : “Falso - solo pagamento in contanti” : Nel pieno delle polemiche per il presunto lavoro nero nella ditta di famiglia Di Maio, il Movimento 5 Stelle rilancia un articolo de La Verità secondo cui anche Tiziano Renzi avrebbe retribuito in nero alcuni suoi collaboratori. Lui smentisce e spiega: "Si trattava di pagamenti in contanti, lo dimostrerò in tribunale".Continua a leggere

Tiziano Renzi querela Belpietro : "Anche questa mattina 'La Verità', con il direttore Belpietro e il giornalista Amadori, insistono nella loro campagna diffamatoria contro di me , la mia famiglia, le mie aziende. Sostenere che il ...

La Verità : “I Renzi pagavano in nero gli strilloni”. M5s : “Vergogna - chieda scusa a Di Maio”. Tiziano : “Diffamato - querelo” : “Non ho mai firmato nulla e non ho dovuto presentare alcun documento. Era tutto in nero. Ai Renzi andava bene così e anche a me”. A parlare è Andrea Santoni, chef italiano residente a Londra ma a fine anni Novanta strillone per la società Speedy Florence, di proprietà della famiglia Renzi. Questo è quello che ha raccontato al quotidiano La Verità, diretto da Maurizio Belpietro. Santoni ha spiegato che prendeva un fisso e poi ...

Lavoro nero - Tiziano Renzi : 'Pagavo in contanti' - M5s : 'Scuse a Di Maio' : "Anche questa mattina La Verità , con il direttore Belpietro e il giornalista Amadori , insistono nella loro campagna diffamatoria contro di me, la mia famiglia, le mie aziende". Lo ha affermato ...

Tiziano Renzi : ‘No paragoni con Di Maio sr. Non ho lavoratori in nero’. Ma la sua azienda fu condannata a risarcire un dipendente : Dopo Maria Elena Boschi e tutto il Pd, tocca a Tiziano Renzi scagliarsi contro Luigi di Maio e il caso, sollevato dalle Iene, dell’ex lavoratore al nero nell’azienda del padre del vicepremier. Su facebook, Renzi senior marca così la distanza: “Non ho capannoni abusivi, non ho dipendenti in nero, non dichiaro 88€ di tasse. Aggiungo che sono agli antipodi dall’esperienza politica missina”. Dal recente passato di Renzi senior, però, emergono ...