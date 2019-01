Sparò a Togliatti Per la sinistra non va salutato

ilgiornale

: RT @LelloForlini: La #TVgialloverde : A Domenica In si parla dell'attentato a Togliatti: mandano un saluto a colui che ha sparato. Lo scon… - Lia72776786 : RT @LelloForlini: La #TVgialloverde : A Domenica In si parla dell'attentato a Togliatti: mandano un saluto a colui che ha sparato. Lo scon… - bb91687509 : RT @LelloForlini: La #TVgialloverde : A Domenica In si parla dell'attentato a Togliatti: mandano un saluto a colui che ha sparato. Lo scon… - smilypapiking : RT @LelloForlini: La #TVgialloverde : A Domenica In si parla dell'attentato a Togliatti: mandano un saluto a colui che ha sparato. Lo scon… -

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Sono passati quasi 71 anni, ma per qualcuno la storia non esiste. C'è solo la cronaca, con le sue polemiche di giornata e il suo passo corto e sincopato. Sono nel salotto di Domenica in, dove l'alto e il basso convivono e vengono cuciti dalle mani esperte di Mara Venier. Si ...