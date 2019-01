Sotto una Luna di sangue | ecco le eclissi più famose della storia

Sci alpino - Pagelle slalom Wengen e superG Cortina : Noel - è nata una stella. Shiffrin Regina. Italiani Sottotono : Oggi si sono disputati lo slalom maschile di Wengen e il superG femminile di Cortina d’Ampezzo, prove valide per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Di seguito le Pagelle dei protagonisti delle due gare e degli Italiani di punta. slalom Wengen: CLEMENT Noel: 10. Il 21enne francese si consacra: prima vittoria in carriera su una delle piste più impegnative al mondo, primo al termine della prima manche e glaciale nella seconda dove non ...

Sci alpino - Pagelle Discese Cortina e Wengen 2019 : Kriechmayr e Siebenhofer in trionfo - Buzzi si infortuna - Paris e Innerhofer Sottotono : Oggi si sono disputate la discesa maschile di Wengen e la discesa femminile di Cortina d’Ampezzo, prove valide per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Di seguito le Pagelle dei protagonisti e degli azzurri di spicco. DISCESA LIBERA Wengen: VINCENT Kriechmayr: 10. Questa volta è lui l’Imperatore della Classicissima, l’austriaco domina la pista del Lauberhorn con una disinvoltura e una classe proverbiale. Prova di ...

Mutui ipotecari per 890mila euro richiesti ad una banca - ma erano falsi dipendenti : in 8 Sotto inchiesta

Il video ufficiale di Per le strade una canzone di Eros Ramazzotti con Luis Fonsi Sotto il sole di Miami : Il video ufficiale di Per le strade una canzone di Eros Ramazzotti arriva a poche settimane dal rilascio di In primo piano, brano scritto da Jovanotti e inserito nel suo ultimo album - Vita ce n'è - che ha rilasciato nel mese di novembre dopo la title track approdata sul mercato dal 19 ottobre. I due artisti hanno interpretato a pieno la canzone, sfoggiando degli estivi pantaloni bianchi sotto il sole di Miami e che anticipa l'estate ancora ...

Ponte sullo Stretto - Musumeci ci riprova : “È una necessità”. Il Sottosegretario Dell’Orco : “Pensi alle strade” : Il governatore della Sicilia torna a chiedere il Ponte sullo Stretto. Il governo risponde invitandolo a dedicarsi invece alle strade. Torna ad animare il dibattito sull’isola l’ormai mitologico tratto d’asfalto per unire Messina a Reggio Calabria. Merito del presidente Nello Musumeci, che durante la presentazione dell’accordo tra Caronte&aTourist e Basalt ha detto: “Il Ponte di Messina non è un capriccio per la ...

Ovetti Kinder Sotto accusa nel mondo : una sorpresa pare accostare Trump al Ku Klux Klan : Gli Ovetti Kinder sono finiti al centro di una bufera mediatica a causa di una sorpresina a dir poco surreale. La polemica non è nata negli Stati Uniti d’America, dove gli Ovetti Kinder vengono venduti senza una sorpresa all'interno. Senza ombra di dubbio però è proprio negli States che la polemica è destinata ad alimentarsi. Tutto ha avuto inizio con un giocattolino di plastica che riprende la forma dello stesso ovetto Kinder: un pupazzetto ...

A58-TEEM rimane fuori dall’emergenza cinghiali : i Sottopassi consentono alla fauna di spostarsi da un lato all’altro dell’Autostrada [GALLERY] : 1/15 ...

Allarme inquinamento dell’aria in Asia : da Seul a Bangkok - si respira Sotto una cappa di smog [FOTO] : 1/20 ...

È una bufala la notizia che Tiger Woods dovrà Sottoporsi a 137 test di paternità : Articolo aggiornato il 14 gennaio 2019 alle ore 12,41*. Sembrava una bufala e bufala era. Non è vero che Tiger Woods all’elenco dei suoi record può aggiungere anche quello delle paternità non dichiarate. Una fake news rimbalzata su alcuni siti di informazione e ripresa anche da Agi. Una fake news* Dopo dopo una causa di sette anni, il tribunale di Miami gli ha ingiunto di sottoporsi a un totale ...

Padova - si Sottopone a una biopsia ma non si risveglia più : Elisabetta muore a 50 anni : Si sottopone a una ?normale? biopsia, un intervento di routine, e non si risveglia più. Ha destato sconcerto anche a Olmo di Martellago - dov?era nata e ha abitato per tanti...

Parigi : trovata quarta vittima Sotto le macerie - è una donna : Il cadavere di una quarta vittima, una donna, è stato ritrovato questa mattina sotto le macerie dell'edificio della rue Trevise, a Parigi, distrutto ieri da un'esplosione provocata da una fuga di gas ...

Calcio italiano Sotto shock : muore ex calciatore dopo una terribile malattia [NOME e DETTAGLI] : Mondo del Calcio italiano sotto shock, è morto l’ex attaccante di Bari e Salernitana Phil Masinga. La conferma è arrivata direttamente dalla Federazione sudafricana, comunicando la scomparsa del calciatore che vantava 58 presenze e 18 reti proprio con la maglia della Nazionale RSA. Masinga aveva 49 anni e soffriva da tempo per una grave malattia, una notizia triste per tutto il mondo del Calcio. SCARICA GRATIS L’APP DI ...

Golf : pazzesco Tiger Woods! Il Tribunale lo obbliga a Sottoporsi a 137 test di paternità : Si possono avere più di cento figli? Sembrerebbe davvero impossibile, ma Tiger Woods potrebbe averne addirittura altri 137 oltre ai due già avuti dalla ex moglie Elin Nordegren. Secondo la stampa americana, infatti, il 43enne nativo di Cypress dovrà sottoporsi addirittura a 137 test di paternità. Una decisione presa da un Tribunale americano, che ha accolto la richiesta di 121 donne che hanno dichiarato di essere state amanti di Woods e che il ...