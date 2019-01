Che tempo che fa | Dori Ghezzi torna a esibirsi e omaggia De Andrè

Che tempo che fa - Luciana Littizzetto dietro le quinte conciata così : Luciana Littizzetto in scena da Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Rai 1, va vestita in un certo modo: solitamente con vestitini più o meno eleganti ma sempre decorosi. dietro le quinte, invece, l'attrice si presenta in tutt'altro modo. In questo scatto "rubato", la Littizzetto indossa abiti improba

Dori Ghezzi a Che tempo che fa canta “Il suonatore Jones” accompagnata da Nicola Piovani. Il momento è magico : Un lungo e commosso ricordo di Fabrizio De André a Che tempo che Fa (Rai1) con una serie di gemme preziose. In primis il collegamento dalla zona rossa di Genova dove Neri Marcoré ha cantato con la chitarra con sullo sfondo il Ponte Morandi “La Canzone di Marinella”. Poi è stata la volta di Dori Ghezzi che, dopo anni che non si esibiva, ha cantato “Il suonatore Jones” accompagnata al piano dal Premio Oscar Nicole Piovani che alla fine della ...

Che tempo che fa - Alessandro Di Battista scassa il governo : "Quello della Lega è un furto" : "Quei soldi appartengono a tutti noi, a me, a lei e agli elettori della Lega". Alessandro Di Battista, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Rai 1, attacca il Carroccio: "Matteo Salvini non è responsabile di quel furto", premette il grillino di ritorno dal viaggio in Sudamerica, "ma quei sold

A Che tempo che fa il commovente omaggio di Neri Marcoré dalla zona rossa di Genova canta “La canzone di Marinella” : Un lungo e commosso ricordo di Fabrizio De André a Che tempo che Fa (Rai1) con una serie di gemme preziose. In primis il collegamento dalla zona rossa di Genova dove Neri Marcoré ha cantato con la chitarra con sullo sfondo il Ponte Morandi “La canzone di Marinella”. Poi è stata la volta di Dori Ghezzi che, dopo anni che non si esibiva, ha cantato “La canzone di Jones” accompagnata al piano dal Premio Oscar Nicole Piovani che alla fine della ...

Di Battista a Che tempo che fa : "Non mi candido alle Europee". L'alterco con Fazio : Alessandro Di Battista inizia oggi la sua campagna elettorale a fianco del suo amico Luigi Di Maio per accompagnare il M5s alle europee e ribaltare i rapporti di forza che, allo stato, dividono i 5 ...

Che tempo che fa - Alessandro Di Battista farnetica da Fabio Fazio : "Cosa accadrà alle Europee" : A Che tempo che fa di Fabio Fazio, domenica sera su Rai 1, è andato in scena lo spettacolino di Alessandro Di Battista, il grillino con la bava alla bocca. Spettacolo da ridere. Si pensi alla bislacca teoria sul fatto che Danilo Toninelli sia sotto attacco per la "manina dei Benetton", o anche alla

Che tempo che fa - Fabio Fazio definisce Alessandro Di Battista "studioso" e il grillino impazzisce : Alta tensione a Che tempo che fa di Fabio Fazio: domenica su Rai 1, tra gli ospiti, anche il grillino con la bava alla bocca Alessandro Di Battista. Basta una frase di Fazio, che dà improvvidamente dello "studioso" a Dibba, a far scattare quest'ultimo. Probabilmente coglie dell'ironia (che in verità

Che tempo che fa - il delirio di Alessandro Di Battista : "Chi c'è dietro agli attacchi a Danilo Toninelli" : Secondo Alessandro Di Battista, uno dei capofila del MoVimento Cinquestelle, dietro alle gaffe del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ci sarebbe «la mano dei Benetton». L' accusa, pesantissima, arriva durante l' intervista di Fabio Fazio all' esponente grillino andata in onda ieri sera a

Che tempo CHE FA 2019/ Video - Alessandro Di Battista e il battibecco con Fazio : Che TEMPO che fa 2019: Fabio Fazio torna in onda per la prima puntata dopo la pausa natalizia. Ed è già polemica con Di Battista.

"Che tempo che fa" - Di Battista : "Non mi candido alle europee. La Lega restituisca i 49 milioni" : L'ex deputato del M5S, annunciando un nuovo viaggio , questa volta in India, , tocca molti temi caldi dell'attuale politica giallo verde. Il M5S non odia l'Europa Fino ad oggi l'Europa non si è mai ...