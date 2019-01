Classi pollaio | il tetto sarà di 22 alunni | progetto di legge Lega-5S

ilmattino

: Scuola, addio alle classi-pollaio: da settembre il limite sarà di 22 alunni - noleggiamarito : Scuola, addio alle classi-pollaio: da settembre il limite sarà di 22 alunni - AriannaPioli : RT @calzetti_cris: Scuola, addio alle classi-pollaio: da settembre il limite sarà di 22 alunni - micheleraspa : Scuola, addio alle classi-pollaio: da settembre il limite sarà di 22 alunni -

(Di domenica 20 gennaio 2019) Trenta studenti e forse più, in una sola classe, ribattezzata per l?occasione classe-. E il docente a far da spola tra un banco e l?altro, cercando di farsi in quattro per...