Brescia | 42enne carbonizzata | indagata una donna | forse è la mandante dell' omicidio

Brescia - il corpo carbonizzato ritrovato nei campi è di una 42enne di Gorlago : Venerdì pomeriggio la macabra scoperta: un corpo di donna carbonizzato trovato nelle campagne di Erbusco, paese in provincia di Brescia. Secondo gli inquirenti, si tratterebbe di Stefania Crotti, 42 anni, che era scomparsa da Gorlago, nel Bergamasco, intorno alle 15.30, dopo il lavoro. L’auto della donna era stata trovata fuori dall’azienda in cui lavora. Come riporta Il Giorno, a dare un nome al cadavere in cui si è imbattuto un ...