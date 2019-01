63 luoghi comuni in 100 secondi | l' esperimento dello scrittore Massini

Liberate il calcio dalla lingua dei luoghi comuni : La rubrica That win the best di Jack O'Malley è in edicola ogni weekend nel Foglio Sportivo , l'inserto del Foglio interamente dedicato allo sport

I musei sono macchine da soldi? Tre luoghi comuni da sfatare : Oggi vogliamo sfatare alcuni luoghi comuni sui musei e sulla loro gestione: 1. musei = macchine per soldi Primo mito da smontare: i musei non sono macchine per soldi, non potranno mai essere autosufficienti o tanto meno fare profitti perché non sono imprese commerciali. Il loro capitale sono le collezioni, l’edificio e il personale; i ricavi sono i servizi agli utenti, in altre parole la cultura. Le entrate del Louvre, il museo più visitato al ...

I dati sulle truffe online danno ragione ai luoghi comuni sessisti : La parte per il tutto, ovvero la sineddoche, è correntemente il criterio individuato per stabilire se un contenuto si macchi o meno di sessismo. Ad esempio, è sessista ridurre l'identità femminile alla foto di un deretano (tipo sulle pubblicità dell'intimo) o al ruolo in cucina o al sentimentalismo

I 5 luoghi comuni da sfatare sul Natale per vivere le feste senza ansia : Natale è la festa più magica dell’anno, ma anche la più piena di luoghi comuni: dal cenone alle domande ingombranti dei parenti passando per la corsa ai regali, ecco alcuni miti da sfatare per vivere le feste con serenità e ricordando che “Natale è sempre Natale”.Continua a leggere

Hiv - fatti e stereotipi : i video dell’Osservatorio AiDS per smentire i luoghi comuni più diffusi : AiDS, tubercolosi e malaria: malattie di cui ormai si parla poco o nulla. Per questo Osservatorio AiDS – AiDS Diritti Salute, Friends of the Global Fund Europe, Aidos – Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo e Bluestocking presentano il progetto “AiDS, Tubercolosi e Malaria: fatti e stereotipi”. Tre spot, tre video che hanno come protagonisti gli stereotipi più comuni intorno a queste grandi epidemie che ancora oggi uccidono ...

Paolo Ferrero e “Marx oltre i luoghi comuni” : “Un libro per capire il problema non sono i poveri - ma quelli ben vestiti” : “Di Marx, oggi, c’è molto bisogno”. Parola di Paolo Ferrero, già ministro della Solidarietà sociale nel secondo governo Prodi, segretario nazionale di Rifondazione comunista e oggi autore, insieme a Bruno Morandi, del libro ‘Marx oltre i luoghi comuni‘ (edito da Derive Approdi). Nel duecentesimo anniversario della nascita del filosofo di Treviri, “questo capitalismo ha prodotto enorme ricchezza, usata ...

Giovani e sessisti. Tra gli under 26 ancora troppi luoghi comuni negativi sulle donne : ROMA. Non te l'aspetti. Pensavi fossero scomparsi, o per lo meno attenuati tra i ragazzi del terzo millennio quei luoghi comuni che uccidono sogni e voglia di cambiare, annegano quel sano desiderio di ...