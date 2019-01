Quel Napoli Lazio 4-3 che fece brillare la meteora Capone

ilnapolista

(Di sabato 19 gennaio 2019) Ben prima di un altro famoso 4-3 Era d’aprile e fioccavano le reti. Non era ancora, evidentemente, subentrato il dolce dormire. Le squadre erano in realtà ben sveglie se giocavano a chi faceva un gol in più dell’avversario, come in una partita in strada tra scugnizzi. Grappoli, scorpacciate, vendemmie e sbornie di gol tra, una sfida mai banale, anche quando è finita in pareggio. La partita del 3 aprile 2011 è ancora troppo fresca per inserirla negli annali della storia ma, siamo certi che, comela che andremo a raccontarvi, ci finirà. Certo, che ci finirà. Dossena ed una tripletta di Cavani per stamparsi per sempre nella memoria collettiva di un popolo. E chi s’o scorda cchiù?Il primo gol diin Serie AMa il nonno oggi racconta al nipotino di un’altra, identica, impresa degli azzurri ai danni dei biancocelesti capitolini. Il Sole, ...