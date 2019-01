Marocchino aggredisce e rapina un 66enne

ilgiornale

: RT @massimobitonci: ???VIDEO SHOCK??? Un giovane immigrato marocchino aggredisce verbalmente diversi agenti della polizia di stato, solo p… - niemiz1964 : RT @massimobitonci: ???VIDEO SHOCK??? Un giovane immigrato marocchino aggredisce verbalmente diversi agenti della polizia di stato, solo p… - silvanaandreozz : RT @massimobitonci: ???VIDEO SHOCK??? Un giovane immigrato marocchino aggredisce verbalmente diversi agenti della polizia di stato, solo p… -

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Attimi di paura per undi Potenza, aggredito eto da unnei pressi della sua abitazione. Stando al racconto dell'anziano, il magrebino lo avrebbe pedinato per un tratto di strada e, una volta avvicinatosi, lo avrebbe spinto violentemente a terra per poi derubarlo del portafogli e dei documenti di identità.L'anziano, ripresosi dallo choc, ha prontamente informato gli organi di polizia che in poco tempo hanno individuato il malvimente non lontano dal luogo dell'aggressione: unrispondente all'identikit fornito dalstava infatti per salire su un autobus diretto a Tito.Inutile il tentativo di fuga da parte deltore alla vista degli agenti. Ilè stato infatti bloccato all'uscita posteriore del mezzo. L'uomo, perquisito dai polizziotti, aveva con sé oltre alla refurtiva anche 0,37 grammi di hashish, due cellulari e alcune carte di ...