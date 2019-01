Arriva il reddito per chi resta a casa Ma non si sa ancora per quanto durerà

Arrivano reddito e quota 100 : "Quei soldi - spiega Di Maio - si devono iniettare in economia, i cinque milioni di fruitori meritano aiuto, ma è una misura importante anche dal punto di vista economico". Dopo l'accettazione, il ...

Reddito di cittadinanza - Arriva la stretta : entro un anno il lavoro va accettato : Per perdere il Reddito di cittadinanza basterà rifiutare un'offerta di lavoro già nel primo anno. Sarà quindi sufficiente un no per non avere più il sussidio. È questa la principale modifica che - su ...

Arriva la stretta sul reddito di cittadinanza : stop a chi rifiuta il lavoro : Per perdere il reddito di cittadinanza basterà rifiutare un'offerta di lavoro già nel primo anno. Sarà quindi sufficiente un no per non avere più il sussidio. È questa la principale modifica che - su ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : 'Ti Arrivano 780 euro e il giorno dopo ti chiama il navigator o l'azienda' : Per 226mila sardi da marzo ci sarà il Reddito di cittadinanza. Come funziona lo spiega direttamente il vicepremier in un comizio in Sardegna: 'Lo...

Reddito di cittadinanza - Arriva la norma anti-furbetti : per chi si dimette niente assegno : Il decreto contenente le regole del Reddito di cittadinanza non verrà approvato prima della prossima settimana, ma intanto emergono nuove norme come quella anti-furbetti: l'assegno non andrà ai nuclei familiari al cui interno ci sono persone che si sono dimesse dal lavoro negli ultimi 12 mesi, fatta eccezione per chi lo ha fatto per giusta causa.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - Arriva la norma «anti furbetti» : escluso chi si dimette : ... per le frizioni tra Lega e 5S ma anche per i nodi finanziari sollevati dal ministero dell'Economia - stabilisce anche che il Reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento della Naspi, l'...

Reddito di cittadinanza - Arriva la norma «anti furbetti» : escluso chi si dimette : I nuclei familiari con disoccupate dopo aver dato le dimissioni volontarie dall’azienda sono esclusi per 12 mesi dal Reddito di cittadinanza. A meno che non siano state presentate le dimissioni per giusta causa. Il Reddito di cittadinanza sarà invece compatibile con la Naspi e con gli altri strumenti di sostegno al Reddito...

Reddito di cittadinanza - c'è un tetto ai fondi : assegno più basso se Arrivano troppe domande : Emergono nuovi dettagli sul Reddito di cittadinanza, dalla bozza ormai (quasi) definitiva del decreto legge del governo. C'è...

E' Arrivato l'abbozzo del decreto : i requisiti per quota 100 e reddito di cittadinanza : E' arrivata la tanto attesa bozza del decreto su reddito di cittadinanza e quota 100. Dal reddito di cittadinanza per aiutare le fasce più deboli della popolazione, che sostituirà il rei (reddito di inclusione), fino alla quota 100 per permettere l'uscita del mondo del lavoro di migliaia di lavoratori e, probabilmente, permettere anche altrettanti assunzioni. Vediamo tutto nel dettaglio. reddito di cittadinanza da aprile 2019 E' dunque arrivata ...

Italia - Arriva il reddito di cittadinanza : Dopo un difficile confronto all'interno della maggioranza di governo, il decreto che introduce il reddito di cittadinanza in Italia e la cosiddetta...

Italia - Arriva reddito di cittadinanza : Dopo un difficile confronto all'interno della maggioranza di governo, il decreto che introduce il reddito di cittadinanza in Italia e la cosiddetta...

Reddito di cittadinanza : il varo dovrebbe Arrivare subito dopo il 6 gennaio : Il Reddito di cittadinanza sta per entrare nel nostro ordinamento. Ormai definita la dotazione per la misura in manovra finanziaria, cioè 7,1 miliardi per il primo anno di applicazione della misura si può già ipotizzare il meccanismo con il quale il governo metterà in atto l’operazione. Secondo un articolo del quotidiano Il Sole 24 Ore, nella sua versione digitale sul web, adesso si deve trovare una quadratura tra Stato e Regioni per permettere ...

Manovra - Giuseppe Conte : “A giorni Arriva il decreto per quota 100 e reddito di cittadinanza” : Il premier Giuseppe Conte ha spiuegato quali saranno i prossimi impegni del governo, a partire da gennaio: "Per quel che riguarda il decreto quota cento e il decreto sul reddito di cittadinanza sono collegati alla legge finanziaria e alla legge di bilancio. Quindi, li adotteremo nei prossimi giorni". Inoltre ha annunciato che dal 2019 verrà calibrata meglio la normativa sull'Ires, raddoppiata per il terzo settore.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - Arriva l’obbligo di trasferimento per non perdere l’assegno : Chi usufruirà del Reddito di cittadinanza sarà costretto ad accettare anche offerte di lavoro provenienti da centinaia di chilometri di distanza. arriva infatti l'obbligo di trasferimento per non perdere l'assegno: la prima offerta dovrà essere in un raggio di 100 chilometri, la seconda di 250 e la terza potrà provenire da qualunque zona d'Italia, indipendentemente dalla residenza del beneficiario.Continua a leggere