Amnesty: Ue abbandona migranti a deriva

L'affidamento dei controlli di frontiera alle autorità libiche e l'assenza di un sistema di condivisione equa delle responsabilità sull'accoglienza dei richiedenti asilo in Europa, hanno dato luogo a una situazione in cuie richiedenti asilo vengono spesso lasciati allanel Mediterraneo". E' l'analisi diInternational sulla situazione nel Mediterraneo centrale, in cui si sollecitano i leader Ue a "correggere un sistema che scoraggia gli Stati dal fornire assistenza ai rifugiati in pericolo in mare".(Di venerdì 18 gennaio 2019)