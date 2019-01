Trattamento per la neuromielite ottica

fondazioneserono

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Se lanon viene diagnosticata o non viene trattata, provoca il decesso nel 30% dei casi entro 5 anni dall'esordio, per insufficienza respiratoria secondaria ai forti attacchi di mielite. Una percentuale elevata di malati perde la vista a uno o a entrambi gli occhi o va incontro a paraparesi permanente. La cura dellaprevede dosi elevate di corticosteroidi per via endovenosa per la gestione delle recidive che, in alcuni casi, richiedono la plasmaferesi. La somministrazione di immunosoppressori come azatioprina, micofelato mofetil e rituximab è mirata a controllare la malattia a lungo termine e a prevenire le recidive. La prognosi è variabile: le recidive possono essere seguite da un recupero spontaneo delle funzioni neurologiche precedentemente alterate, ma a volte tale recupero è parziale o assente.Nella sezionevedere ...