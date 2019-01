L'oroscopo e l'astrologia del 18 gennaio : Pesci innamorato - Leone in recupero : La Luna è entrata in Gemelli e porta con sé la percezione di sentimenti razionali. E' una Luna d'aria che ha bisogno di riflessione e che si scontra con quel "pasticcio" di sentimenti chiamato emozioni. Analizziamo quali effetti procura nel costellato cielo dello Zodiaco e come ciascun segno reagisce a questo influsso. Ecco L'oroscopo del 18 gennaio con le previsioni astrologiche su amore e il lavoro. Novità amorose nelL'oroscopo di venerdì con ...

Pesci : Più di quattro secoli fa il samurai Honda Tadakatsu, dei Pesci, ebbe il comando dell’esercito giapponese. Nel corso della sua carriera combatté più di cento battaglie, ma non fu mai ferito gravemente o sconfitto da un altro samurai. Te... Leggi

Oroscopo del 30 gennaio : opportunità per i Pesci - Leone al top : Nella giornata del 30 gennaio 2019 sul piano astrologico troviamo Plutone e Saturno in Capricorno, mentre Venere, Giove e Luna sono in Sagittario. Inoltre Sole e Mercurio sono in Acquario e invece Marte e Urano si trovano nel segno dell'Ariete. Nel frattempo c'è un nodo Lunare in Cancro nella dodicesima casa. Vediamo ora i dettagli delle previsioni segno per segno....Continua a leggere

Oroscopo Paolo Fox oggi - mercoledì 16 gennaio 2019 : Sagittario - Capricorno - Acquario - Pesci

Oroscopo 19 gennaio : Toro sensuale - Pesci intraprendente : Un Ariete finalmente dedicato al benessere e un Gemelli in vena di coccolarsi saranno i cardini di questo sabato 19 gennaio 2019. Un esausto Scorpione potrebbe rifiutare le avances del partner, ed una nuova occasione si affaccerà alla finestra della Bilancia. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: sabato avrete finalmente il tempo da dedicare alla salute e al benessere del vostro organismo, l'importante è che non togliate del tempo ai ...

Oroscopo Paolo Fox 2019/ Previsioni oggi - 15 gennaio : luna importante per i Capricorno mentre i Pesci... : Oroscopo Paolo Fox, Previsioni oggi 15 gennaio 2019: Gemelli necessità di rimboccarsi le maniche, che giornata saàrà per tutti gli altri segni?

Oroscopo del 15 gennaio : Pesci bene in amore - Cancro sottotono : La terza settimana del mese è da poco iniziata, scopriamo quali saranno i presagi dell’astri e delle stelle per questa nuova giornata. Ecco di seguito l’Oroscopo di oggi martedì 15 gennaio 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute. Astrologia di martedì 15 gennaio, segno per segno, con predizioni su amore, lavoro e salute Ariete: la giornata potrebbe rivelarsi ancora un po’ sottotono per i nati ...

Oroscopo del mese di febbraio - novità in amore per il Capricorno e i Pesci : L'Oroscopo del mese di febbraio 2019, grazie a Venere nel segno del Capricorno, porterà novità sentimentali ai segni di terra come il Toro e la Vergine. Lo stesso aspetto astrale, però, causerà problemi ad Ariete e Bilancia. Le stelle dell'Oroscopo di febbraio Ariete (21/03-20/04): Venere in quadratura non vi risparmierà delusioni in amore. Saturno, inoltre, è negativo e potrebbe portare alla fine di alcune storie d'amore. Chi è single passerà ...

Oroscopo 16 gennaio : incomprensioni in amore per i Pesci - Bilancia in recupero : L’Oroscopo del giorno 16 gennaio promette delle novità davvero interessanti per i segni zodiacali. Dopo un inizio settimana particolarmente faticoso per alcuni segni come Ariete e Bilancia, la metà della settimana riporta le cose apposto. amore e lavoro saranno al top per Acquario e Sagittario mentre stanchezza fisica e scelte da rivedere saranno il must della giornata per Cancro e Scorpione. Scopriamo tutte le previsioni degli astri per la ...

OROSCOPO PAOLO FOX 2019/ Previsioni oggi - 14 gennaio : Cancro buona settimana - Pesci sereni : OROSCOPO PAOLO Fox, Previsioni per la giornata di oggi, 14 gennaio 2019, segno per segno. Cosa dicono le stelle? Bene Toro e Bilancia

Oroscopo del mese di febbraio : positive novità in amore per Pesci - Capricorno e Vergine : Dopo aver visto l'Oroscopo per tutto il 2019, scopriamo adesso nel dettaglio cosa succederà ad ogni segno nel mese di febbraio, con particolare attenzione a salute, lavoro ed amore. Ariete Marte sarà in questo segno per ben due settimane. Si potranno iniziare nuovi progetti e cercare di portare a termine qualcosa che si desidera fare da tempo. I rapporti di amicizia saranno sempre più positivi: nasceranno nuovi legami e si conoscerà nuova ...

Oroscopo di martedì 15 gennaio : ok l'amore per Bilancini e Capricorno - Pescini in affanno : L'Oroscopo del giorno 15 gennaio 2019 mette a disposizione le nuove previsioni e i consigli dell'Astrologia in relazione all'amore e al lavoro. Pronti a scoprire come saranno le stelle di questo martedì? Bene, iniziamo subito con il chiarire quali saranno i segni più fortunati, quest'oggi scelti nel filotto composto da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In merito alla sestina sotto analisi in questa sede, solo uno ...

Oroscopo settimanale dal 14 al 20 gennaio : soddisfazioni per il Toro - grane per i Pesci : L’Oroscopo della settimana dal 14 al 20 gennaio regala novità entusiasmanti per i vari segni dello zodiaco. Mentre l’amore farà sognare molti segni tra cui Bilancia, Acquario e Ariete, le finanze sembrano incrinarsi per Gemelli e Sagittario. Buone prospettive e progetti che prendono piano piano il via anche per Toro e Capricorno mentre incostanza, stress, e stanchezza daranno una spinta al segno del Cancro. Scopriamo quali sono le previsioni per ...