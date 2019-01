optimaitalia

: Caro #Libero se in Italia veramente comandassero i 'terroni' innanzitutto la capitale politica e istituzionale del… - annatrieste : Caro #Libero se in Italia veramente comandassero i 'terroni' innanzitutto la capitale politica e istituzionale del… - GioPao9 : Immediatamente in Italia la patch di gennaio per #SamsungGalaxyS7: ecco a cosa serve - OptiMagazine : Immediatamente in Italia la patch di gennaio per Samsung Galaxy S7: ecco a cosa serve -

(Di giovedì 17 gennaio 2019)Risulta essere in distribuzione in queste ore l'aggiornamento diper tutti coloro che sono in possesso di unS7 e di un S7 Edge no brand qui in. In netto anticipo rispetto a quanto riscontrato nel recente passato, dunque, lamensile per il top di gamma commercializzato nel 2016 ha messo piede anche nel nostro Paese a bordo della variante più diffusa di uno smartphone che risulta essere ancora molto popolare. Dopo le prime notizie emerse nei giorni scorsi, con alcuni avvistamenti in Europa secondo quanto vi abbiamo riportato con un articolo dedicato, tocca dunque concentrarsi sui prodotti giunti qui da noi.Aesattamente il nuovo aggiornamento diper iS7 venduti in? Le prime notizie emerse consentono in effetti di inquadrare al meglio la situazione, considerando che il suo peso supera di poco la soglia dei ...