I 10 videogame più attesi del 2019

(Di giovedì 17 gennaio 2019) KINGDOM HEARTS 3ANTHEMCONTROLMORTAL KOMBAT 11DAYS GONEDREAMSTHE DIVISION 2DOOM ETERNALFAR CRY 5: NEW DAWNRAGE 2Forum e social sono pieni di raffinate disamine su quale è stato il miglior anno videoludico tra gli ultimi. Sul podio sembra dominare incontrastato il 2017, coi vari The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Resident Evil 7, Horizon Zero Dawn, Super Mario Odyssey e tanti altri ancora. A ridosso, comunque, rimane il 2018, che ha visto uscire gioielli quali Spider-Man, Red Dead Redemption 2, God of War e Forza Horizon 4, per citarne alcuni. Davvero difficile sancire un vincitore, ma conviene decidersi in fretta poiché, a breve, ilrischierà di complicare la scelta. Nei prossimi mesi, infatti, assisteremo all’uscita di altri titoloni pronti a conquistarci. Ecco i dieci che, secondo noi, caratterizzeranno questo anno videoludico.KINGDOM HEARTS 3 Questovideoludico non ...