Abusa di una 11enne e lei ha un bambino | poi si giustifica | «Ha toccato i miei abiti ed è

Pedofilo finge di essere il padre di una ragazzina per Abusare di lei : Robert Havens, 49 anni, ha per mesi violentato una ragazza di 15 anni ricoverata in un istituto per malati psichici.Continua a leggere

Inghilterra - donna Abusata fuori da una chiesa alla vigilia di Natale : due arresti : E' una vicenda terribile quella che giunge da Stockport, cittadina dell'area metropolitana della Greater Manchester in Inghilterra. Una donna sui 30 anni avrebbe infatti subito un abuso fuori dalla chiesa di St.Mary, nel primo mattino della vigilia di Natale. Secondo quanto riferiscono le fonti locali, intorno alle ore 8 di lunedì mattina, la presunta vittima della violenza è stata portata in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. La ...

Abusa di una ragazzina di 11 anni : 'Credevo fosse più grande'. E i giudici gli danno ragione : Una sentenza che farà discutere molto: un 25enne è stato assolto dalle accuse di stupro nei confronti di una ragazzina di appena undici anni . Il giovane, infatti, aveva sostenuto che la ragazzina ...

Lecce - Abusa della figlia per 20 anni e dall'incesto nasce una bimba : arrestato : Un uomo è stato arrestato con l'accusa di aver violentato per vent'anni la figlia che, a seguito degli abusi subiti, nel 2010 ha avuto una bambina. E' accaduto in un Comune in provincia di Lecce . L'...

Abusa della figlia per 20 anni e nasce una bimba : inchiodato dal Dna : È stato arrestato nelle scorse ore, con l'accusa più infamante: avere violentato sua figlia e averla messa incinta. Il test del Dna ha infatti inchiodato alle sue...

Foggia - infermiere Abusa di una paziente in ospedale : è agli arresti domiciliari : È stato fermato dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una paziente, un infermiere in servizio presso l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia. L’interrogatorio di garanzia avanti al Gip del Tribunale di Foggia Carmen Corvino ha confermato la misura degli arresti domiciliari. L’uomo, 50 anni, è stato licenziato dopo un periodo di sospensione ...

Sbarcate nella notte a Pozzallo 264 persone torturate e Abusate nei lager libici. Anche una bimba di 15 giorni nata in un hangar : I migranti sbarcati la notte scorsa a #Pozzallo sono 264 (184 uomini, 43 donne e 37 minorenni) persone partite da Misurata Libia il 22/11, compresa "una bimba di 15 giorni nata in un hangar senza assistenza medica" e Anche "233 eritrei" che "per 1-2 anni" sono stati tenuti "nelle prigioni dei trafficanti" sono "sopravvissuti a torture, abusi, malnutrizione" con un "riscatto pagato più volte".Lo scrive Unchr Italia sul proprio profilo ...

'Abusa di una 15enne alla fermata del bus' : caccia all'uomo a Firenze : 'Hanno molestato mia figlia di 15 anni '. Così, una madre a Firenze ha denunciato ai carabinieri i presunti abusi subiti dalla ragazzina a una fermata dell'autobus. I militari indagano per violenza ...