Traffico Roma del 16-01-2019 ore 16 | 30

Traffico Roma del 16-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ RomaMERCOLEDI 16 GENNAIO 2019 ORE 15:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico IN LEGGERO AUMENTO SULLE STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’. SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE ALTRE TRA VIA TIBURTINA E LA A24 RM-TE . INCIDENTE SU VIA ...
Roma : per alleggerire Traffico causa sciopero domani aperte Ztl : Roma – domani le zone a traffico limitato diurne del Centro e di Trastevere non saranno in vigore. Il transito sara’ quindi consentito anche ai veicoli privi di permesso. La decisione e’ stata presa dal Campidoglio per agevolare la mobilita’ durante lo sciopero del trasporto pubblico. L'articolo Roma: per alleggerire traffico causa sciopero domani aperte Ztl proviene da RomaDailyNews.
Traffico Roma del 16-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 16 GENNAIO 2019 ORE 13:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. RALLENTAMENTI SULLA VIA LAURENTINA TRA VIA DEI GENIERI E PIAZZA GIULIO DOUHET DIREZIONE CENTRO, SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SU VIA BOCCEA TRA VIA DI VAL CANNUTA E PIAZZA DEI GIURECONSULTI NELLE DUE DIREZIONI.. DALLE 18.30 ALLE 20.30 CORTEO ALLA ...
Traffico Roma del 16-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 16 GENNAIO 2019 ORE 13:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. RALLENTAMENTI SULLA VIA LAURENTINA TRA VIA DEI GENIERI E PIAZZA GIULIO DOUHET DIREZIONE CENTRO, SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SU VIA BOCCEA TRA VIA DI VAL CANNUTA E PIAZZA DEI GIURECONSULTI NELLE DUE DIREZIONI.. DALLE 18.30 ALLE 20.30 CORTEO ALLA ...
Traffico Roma del 16-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 16 GENNAIO 2019 ORE 11:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA LO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE E LO SVINCOLO DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST. PRUDENZA PER UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO SU VIA COLLATINA ALL’ALTEZZA DI PIAZZA ...
Traffico Roma del 16-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 16 GENNAIO 2019 ORE 11:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA LO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE E LO SVINCOLO DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST. PRUDENZA PER UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO SU VIA COLLATINA ALL’ALTEZZA DI PIAZZA ...
Traffico Roma del 16-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 16 GENNAIO 2019 ORE 09:50 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE SI VIAGGIA IN CODA DALLO SVINCOLO DELL’ARDEATINA FINO ALLO SVINCOLO DELL’APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA GLI INCOLONNAMENTI PARTONO DALLA BUFALOTTA FINO ALLO SVINCOLO PER LA A24 ...
Traffico Roma del 16-01-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 16 GENNAIO 2019 ORE 09:50 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE SI VIAGGIA IN CODA DALLO SVINCOLO DELL’ARDEATINA FINO ALLO SVINCOLO DELL’APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA GLI INCOLONNAMENTI PARTONO DALLA BUFALOTTA FINO ALLO SVINCOLO PER LA A24 ...
Traffico Roma del 16-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 16 GENNAIO 2019 ORE 09:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI SI SEGNALANO DALLO SVINCOLO DELLA RomaNINA FINO ALL’ APPIA E DALLA BUFALOTTA ALLO SVINCOLO PER LA A24 IN CARREGGIATA INTERNA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA DA FIUMICINO ALL’OSTIENSE E ALL’ALTEZZA ...
Traffico Roma del 16-01-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 16 GENNAIO 2019 ORE 08:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. ANCORA DISAGI IN SEGUITO AD UN INCIDENTEAVVENUTO SULLA VIA CASSIA IL Traffico E’ RALLENTATO ALL’ALTEZZA DELLA STORTA IN PROSSIMITA’ DI VIA DEL CENACOLO, NELLE DUE DIREZIONI, SUL POSTO E’ COINVOLTO UN MEZZO PESANTE. INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ...
Traffico Roma del 16-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 16 GENNAIO 2019 ORE 08:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. ANCORA DISAGI IN SEGUITO AD UN INCIDENTEAVVENUTO SULLA VIA CASSIA IL Traffico E’ RALLENTATO ALL’ALTEZZA DELLA STORTA IN PROSSIMITA’ DI VIA DEL CENACOLO, NELLE DUE DIREZIONI, SUL POSTO E’ COINVOLTO UN MEZZO PESANTE. INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ...
Roghi tossici e Traffico di rifiuti a Roma. Autodemolitori e rom soci in affari : “Fingevano furti per rivendere i pezzi” : Ogni anno smaltivano almeno 3.000 tonnellate di rifiuti metallici. Questi poi finivano in una rete di aziende fittizie gestite da residenti nei campi rom della periferia della Capitale. E da lì via ai Roghi tossici e allo scarico degli scarti nelle discariche abusive, mentre il materiale recuperato entrava in un giro illecito di ricettazione e truffe alle assicurazioni attraverso la riparazione “in economia” delle vetture di ignari clienti. In ...
Traffico Roma del 16-01-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 16 GENNAIO 2019 ORE 07:50 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SULLA VIA CASSIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE IL Traffico E’ RALLENTATO ALL’ALTEZZA DELLA STORTA IN PROSSIMITA’ DI VIA DEL CENACOLO, NELLE DUE DIREZIONI, SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA PALOMBARESE FRA VIA DI MARCO SIMONE E VIA NOMENTANA IN ENTRATA IN ...
Traffico Roma del 16-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 16 GENNAIO 2019 ORE 07:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SULLA VIA CASSIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE IL Traffico E’ RALLENTATO ALL’ALTEZZA DELLA STORTA IN PROSSIMITA’ DI VIA DEL CENACOLO, NELLE DUE DIREZIONI, SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA PALOMBARESE FRA VIA DI MARCO SIMONE E VIA NOMENTANA IN ENTRATA IN ...
Rifiuti : 15 arresti per Traffico illecito a Roma - 57 indagati : Quindici provvedimenti di arresto (6 in carcere e 9 ai domiciliari), tre obblighi di presentazione in caserma, 12 divieti di dimora nel territorio della Provincia di Roma, oltre al sequestro preventivo di 25 autocarri utilizzati per il trasporto illecito di Rifiuti e di un impianto di autodemolizione. E' l'esito di un'operazione che vede impegnati da questa mattina i carabinieri della sezione di Polizia Giudiziaria della procura ...
Traffico Roma del 16-01-2019 ore 16 | 30
VIABILITÀ RomaMERCOLEDI 16 GENNAIO 2019 ORE 15:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 16-01-2019 ore 16:30 (Di mercoledì 16 gennaio 2019) VIABILITÀ RomaMERCOLEDI 16 GENNAIO 2019 ORE 15:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico IN LEGGERO AUMENTO SULLE STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’. SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE ALTRE TRA VIA TIBURTINA E LA A24 RM-TE . INCIDENTE SU VIA DELL’IPPICA IN PROSSIMITA’ DI VIA OSTIENSE NON SI ESCLUDONO DIFFICOLTA’ PER IL Traffico. IN SERATA POSSIBILI DIFFICOLTA’ PER UNA MANIFESTAZIONE CON CORTEO ALLA MAGLIANA, A PARTIRE DALLE 18.30 E FINO ALLE 20.30 CIRCA I PARTECIPANTI PARTIRANNO DA PIAZZA FABRIZIO DE ANDRE PER POI FARVI RITORNO DOPO AVER PERCORSO VIALE VICOPISANO, VIA CUTIGLIANO, LARGO CASTEL DEL PIANO, VIA PIEVE FOSCIANA E VIA DELL’IMPRUNETA. CHIUSURE E DEVIAZIONI AL PASSAGGIO ...
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vilmamoronese : Traffico illecito di #rifiuti grazie all'Antimafia oggi sono stati eseguiti 15 arresti(6 in carcere e 9 ai domicili… - fattoquotidiano : Roghi tossici e traffico di rifiuti a Roma. Autodemolitori e rom soci in affari: “Fingevano furti per rivendere i p… - M5S_Baroni : Ringrazio la Procura di Roma e i #Carabinieri Forestali per aver dato un duro colpo allo smaltimento criminale dei… -
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