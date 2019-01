STASERA IN TV Film e Programmi 16 gennaio 2019

Non ho niente da perdere : Il Film STASERA su Rai Uno : Carolina Crescentini, Edoardo Pesce e Sergio Assisi, sono i protagonisti della commedia diretta da Fabrizio Costa, per il ciclo Purché finisca bene 3, in onda oggi alle 21.20 su Rai 1.

La vita è una cosa meravigliosa : il Film STASERA su Canale 5 : Gigi Proietti, Nancy Brilli, Vincenzo Salemme, Enrico Brignano e Luisa Ranieri, sono i protagonisti della commedia firmata dai fratelli Vanzina, in onda alle 21.20 su Canale 5.

Sono il numero quattro : Il Film STASERA su Paramount Channel : Alex Pettyfer è il protagonista del Film di fantascienza di DJ Caruso, in onda alle 21.10 su Paramount Channel.

Hansel & Gretel cacciatori di streghe : Il Film STASERA su Rai 4 : Una divertente rivisitazione action di Tommy Wirkola della fiaba classica con i due fratelli interpretati da Gemma Arterton e Jeremy Renner, in onda alle 21.10 su Rai 4.

L'estate addosso : il Film STASERA su Rai Movie : Il regista Gabriele Muccino racconta l'adolescenza e in parte se stesso e torna a lavorare con attori italiani, dirigendo Brando Pacitto e Matilda Lutz. In onda oggi alle 21.10 su Rai Movie

STASERA in TV : i Film di Oggi Martedì 15 Gennaio 2019 : Film Stasera in TV: Grand Budapest Hotel, Non ho niente da perdere, Hansel & Gretel - Cacciatori di streghe, L'estate addosso, xXx: Il ritorno di Xander Cage, La vita è una cosa meravigliosa, L'amore bugiardo - Gone Girl, Sono il numero quattro, La leggenda di Beowulf.

La leggenda del cacciatore di vampiri film STASERA in tv 8 gennaio : cast - trama - curiosità - streaming : La leggenda del cacciatore di vampiri è il film stasera in tv martedì 8 gennaio 2019 in onda in prima serata su Rai 4 alle ore 21:05. La pellicola diretta da Timur Bekmambetov ha come protagonisti Benjamin Walker e Dominic Cooper. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV La leggenda del cacciatore di vampiri film stasera in tv: cast e ...

xXx Il Ritorno Di Xander Cage film STASERA in tv 15 gennaio : cast - trama - streaming : xXx Il Ritorno Di Xander Cage è il film stasera in tv martedì 15 gennaio 2019 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV xXx Il Ritorno Di Xander Cage film stasera in tv: cast La regia è di D.J. Caruso. Il cast è composto da Vin Diesel, Samuel L. Jackson, Nina Dobrev, Ruby Rose, Toni Collette, Donnie Yen, Rory ...

La vita è una cosa meravigliosa film STASERA in tv 15 gennaio : cast - trama - streaming : La vita è una cosa meravigliosa è il film stasera in tv martedì 15 gennaio 2019 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI cosa C’È IN TV La vita è una cosa meravigliosa film stasera in tv: cast La regia è di Carlo Vanzina. Il cast è composto da Gigi Proietti, Nancy Brilli, Vincenzo Salemme, Enrico Brignano, Luisa Ranieri, Anis ...

STASERA IN TV " Film e Programmi 15 gennaio 2019 - : 23:27 TGCom24 23:33 Meteo Focus 0:35 The farewell file Rai Storia 19:00 Le montagne del mondo 20:00 Il giorno e la Storia 20:25 Elemento italiani del Patrimonio Mondiale Unesco 20:30 Passato e ...

BIg Game : Il Film STASERA su Italia 1 : Cosa accade se l'Air Force One viene abbattuto in Finlandia, e un ragazzino di 13 anni appassionato di caccia deve salvare il Presidente da una banda di terroristi? Il Film con Samuel L. Jackson va in onda questa sera alle 21.25 su Italia 1.

Lo stagista inaspettato : Il Film STASERA su Canale 5 : Robert De Niro e Anne Hathaway, diretti da Nancy Meyers, sono i protagonisti della commedia che narra di un uomo in pensione che vuole rilanciarsi. In onda alle 21.20 su Canale 5.

STASERA in TV : i Film di Oggi Lunedì 14 Gennaio 2019 : Film Stasera in TV: Lo stagista inaspettato, World War Z, Friend Request - La morte ha il tuo profilo, La nona porta, Go with Me, Big Game, Il Talento di Mr. Ripley

Una spia non basta film STASERA in tv 14 gennaio : cast - trama - streaming : Una spia non basta è il film stasera in tv lunedì 14 gennaio 2019 in onda in seconda serata su Italia 1 alle ore 23:15. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer del film. SCOPRI COSA C’È IN TV Una spia non basta film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: This Means War DATA USCITA: 20 aprile 2012 GENERE: Azione, Commedia ANNO: 2012 REGIA: McG cast: Reese Witherspoon, Tom Hardy, Chris Pine, Laura Vandervoort, Til ...