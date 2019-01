Rai | Lega al direttore Tg1 | ‘Poco spazio a noi e atti governo’ M5s | ‘Scelga la qualità’

Giglio magico - Salvini a cena-evento sulla giustizia con Boschi - CarRai e Bonifazi. Martina : “Il Pd è alternativo alla Lega” : Ad organizzare la cena è l’associazione Fino a prova contraria presieduta dalla giornalista Annalisa Chirico. Tema della serata il rapporto tra efficienza del sistema giudiziario e crescita economica, con lo slogan “Una nuova giustizia, l’impresa che serve all’Italia”. Ospiti della serata – insieme a Gianni Letta, ex ministri come Paola Severino, Marco Minniti e Giulio Tremonti, procuratori e imprenditori tra cui il presidente ...

Vela - l’eccellenza si lega allo spirito sportivo : ufficiale la partnership tra PaneRai e Luna Rossa : L’accordo prevede che Panerai sia Official Sponsor di Luna Rossa e crei una serie di orologi dagli eccezionali contenuti di avanguardia Una nuova esaltante storia italiana legata al mare, all’eccellenza e all’innovazione tecnica prende vita grazie alla partnership tra Panerai e Luna Rossa, Challenger of Record della 36° America’s Cup. L’accordo, siglato dal CEO di Panerai Jean-Marc Pontroué e da Patrizio ...

Sgarbi : "La Lega non ha mai avuto sostenitori in Rai". Ma la Gruber insorge : "Lasciamo stare" : Una puntata incentrata sulla Rai e sul cosiddetto “editto di Sanremo”. Le recenti parole di Claudio Baglioni sui migranti hanno influenzato anche la scaletta di Otto e mezzo, con il talk di La7 che venerdì si è soffermato sull’argomento invitando al dibattito, tra gli altri, l’ex dg della tv di Stato Pier Luigi Celli e Vittorio Sgarbi.Quest’ultimo, a proposito delle reazioni dei partiti di governo scatenate dalle esternazioni del ...

Legittima difesa - Lega-M5s blindano testo. Obiettivo ok a febbRaio : Lega e Movimento 5 stelle blindano la riforma della Legittima difesa. La maggioranza giallo-verde non ha infatti presentato alcun emendamento al testo approvato dal Senato e ora all'esame della commissione Giustizia della Camera. Sono invece circa un'ottantina le proposte di modifica delle opposizioni: una decina quelle del Pd (tutte soppressive), altrettanti gli emendamenti di Fratelli d'Italia, mentre si aggirano sulla ventina quelli di Forza ...

Il caso Baglioni spacca la Rai : affondo della Lega - l'ad lo blinda : ... non la pensano così e hanno trovato in Baglioni - di sinistra ma mai cantautore impegnato al tempo della musica militante e dunque non veramente amato da quella parte politica: vuoi mettere con De ...

Sanremo - Dg Rai1 su Claudio Baglioni contro la Lega : 'Il solito comizio' : In occasione della presentazione del prossimo Festival di Sanremo, il direttore artistico della kermesse canora più seguita dagli italiani si è espresso in modo molto critico, dopo l'accordo pattuito tra Malta e l'Ue sulla ricollocazione dei 49 migranti rimasti per 19 giorni a bordo delle navi 'Sea Watch' e 'Sea Eye'. Claudio Baglioni ha definito la scelta della Lega di chiudere i porti italiani 'una farsa', dichiarazioni che hanno provocato la ...

Basket - Eurolega femminile 2019 : Schio trova finalmente la prima vittoria - travolto il Castors BRaine con una bella prova di squadra : finalmente si sblocca la situazione di classifica del Famila Wuber Schio in Eurolega femminile. La formazione allenata da Pierre Vincent supera in modo nettissimo le belghe del Castors Braine con un sonante 76-48, maturato soprattutto nel secondo quarto. Le scledensi portano in doppia cifra la miglior Raffaella Masciadri dell’anno (15 punti), ma anche Jantel Lavender (12) e Allie Quigley (11). Per il Castors Braine in doppia cifra solo ...

Andrea Raineri è morto - addio all'assessore comunale di Vercelli/ La Lega : 'Ricorderemo il suo sorriso' : Andrea Raineri è morto, addio all'assessore comunale di Vercelli: il 41enne è stato stroncato da un malore, Lega in lutto.

Andrea Romano sul presidente di Rai Due : “Se fai gag sul M5S o la Lega vieni buttato fuori” : Andrea Romano non digerisce l’esclusione di Luca e Paolo da Rai 2 dopo aver fatto una gag su Toninelli “Un violento editto Freccero contro chiunque critichi il governo Lega/M5s: via Luca e Paolo da Rai2, colpevoli di averci fatto ridere su Toninelli. Una gag straordinaria, da rivedere prima che l’epurator Freccero la tolga anche dal web”. Lo scrive su Twitter il deputato pd Andrea Romano a proposito dei programmi ...

Raid nel cuore della notte contro la sede della Lega : Con spray rosso e blu i vandali hanno lasciato insulti contro la politica dei porti chiusi e il decreto Sicurezza voluti da Matteo Salvini . Non è certo la prima volta che antagonisti, centri sociali ...

Diretta/ Trento Perugia - risultato finale 3-0 - streaming video Rai : la chiude Vettore! - volley SuperLega - : Diretta Trento Perugia, streaming video Rai: le due squadre occupano primo e secondo posto nella classifica di volley SuperLega 2018-2019.