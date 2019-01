In cucina con i Sumeri e i Babilonesi | ecco cosa mangiavano

Pupo in tv con un programma di cucina : Il cantante Pupo torna in tv: “Sarà per me una grande palestra e un modo per mettermi alla prova. Mancavo dalla tv a volte per mia scelta, a volte no. Pupi & Fornelli è un’opportunità per testare le mie peculiarità da conduttore”. Cosi Pupo ci parla di Pupi & Fornelli, il nuovo cooking show in onda dal 21 gennaio alle ore 18.30 su Tv8. Insieme a Pupo ci sarà lo chef Cristiano Tomei. Pupo parla di un “passo avanti ...

Ricette per cucinare il cavolfiore : con salsa di mango - in crosta e piccante : A quanto sembra, il cavolfiore è la nuova patata! Seriamente, non è la grande rivelazione del secolo, ma chi segue una dieta a basso contenuto di carboidrati ha sostituito il cavolfiore alle patate da un pezzo: ½ tazza di cavolfiore, bollito o al vapore, ha 53 calorie in meno e 13 grammi di carboidrati in meno rispetto alle patate, bollite o al vapore. Per come risulta, questa è la soluzione più saggia per ridurre il consumo di prodotti amidacei ...

Riscaldamento globale : consigli e accorgimenti in cucina per aiutare il pianeta : Il nostro pianeta ha la febbre: il termometro registra valori sempre più elevati, che non riescono a scendere. Noi tutti dobbiamo e possiamo fare qualcosa per aiutarlo a stare meglio, con piccoli accorgimenti nel nostro quotidiano vivere che aiutino a risparmiare energia e quindi le emissioni nocive: tra gli ambienti domestici dove il consumo e lo spreco sono spesso troppo elevati c'è la cucina, ma con un po' di attenzione è possibile ridurre i ...

Quattro Ristoranti 2019 : Alessandro Borghese alle prese con la cucina di laguna : Alessandro Borghese Dopo l’esordio milanese, che ha mostrato al pubblico Quattro particolari menù per il cenone di Capodanno, la quinta edizione di Quattro Ristoranti offre nella seconda puntata una sfida tutta veneta. Alessandro Borghese andrà nel Delta del Po, un territorio fatto di dune, valli e soprattutto lagune, per scovare il miglior ristorante di cucina di laguna della regione. A contendersi il titolo saranno La Palafitta, ...

Cervia - ragazzo di 14 anni uccide il padre con un coltello da cucina : raptus mentre giocavano insieme : Al culmine di un gioco in casa, sembra per uno scatto d'ira improvviso, un ragazzo poco più che 14enne ha accoltellato a morte il padre. È successo giovedì sera, intorno alle...

Diretta Masterchef All Stars : 16 ex concorrenti tornano nella cucina più famosa d'Italia : Da stasera alle 21.15 su Sky Uno, parte la prima edizione di Masterchef All Stars, il talent show culinario che accoglierà nelle proprie cucine sedici concorrenti delle prime sette edizioni di Masterchef Italia. Per alcuni di loro questa sarà un'occasione di riscatto, infatti ci sono dei concorrenti che nelle rispettive edizioni hanno sfiorato la vittoria. Volete conoscere i nomi dei cuochi in gara? Eccoli:...Continua a leggere

"Buon appetito… fiorellino" a Sanremo il primo Contest nazionale dedicato alla cucina con i fiori : Sanremo è conosciuta in ogni parte del mondo non soltanto per il Festival ed il Casinò, ma anche per i suoi giardini lussureggianti, le aiuole dai mille colori con numerose piante tropicali, che ...

X Factor - dopo la finale Chiara Ferragni va in cucina ma Fedez la sfotte : “Che fai con la pentola in mano?”. E lei reagisce così : dopo la finale di X Factor, con la vittoria del rapper Anastasio, Chiara Ferragni e Fedez sono tornati a casa intorno alle 2 e la fashion blogger ha preparato la pasta. “Come ci si sente con la pentola in mano per la prima volta?” l’ha presa in giro Fedez. “Guardate” ha aggiunto durante una story su Instagram, “ha scoperto la dispensa, ma non sa dove sia il sale”. Video Instagram/Fedez L'articolo X ...

Trucchi in cucina per un Natale da favola con la blogger Raffaella Agnesetti sabato a Busca : FoodAddiction in Store è il tour di eventi dedicati alle bontà gastronomiche del Bel Paese, organizzato da iFood, Dissapore e BBQ4All in collaborazione con Scavolini, che quest'anno spalanca le porte ...

Se le decorazioni di Natale le preparassimo in cucina? 5 idee per addobbare con gusto : Il presepe al pan di zenzeroStanding ovation per il presepe-panettone Tropical Christmas TreeCreazioni green, dall'anima orange La ghirlanda è servitaContrordine. Che siano belle non basta più. Ciò che conta, quest’anno, è che siano buone. Nordiche o minimaliste, shabby, chic a anche un po’ kitsch: quando si tratta di scegliere le decorazioni natalizie, ognuno ha i suoi gusti. Soprattutto se sono «commestibili». Siccome si dice che ...

Natale in cucina con Food Network - tornano le Feste su Discovery : Tre appuntamenti con tutti i protagonisti del Food del gruppo Discovery per Festeggiare il Natale tra talent e ricette. Tre settimane per gustarsi i segreti della Cucina natalizia, tra dolce e salato, con alcuni dei principali protagonisti del Food di Discovery: questo il succo di Natale in Cucina con Food Network in onda da oggi, sabato 8 dicembre, alle 13.15 sul canale 33. Tre puntate, ciascuna articolata su tre diversi temi, intorno ai ...