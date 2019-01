I 90 secondi che hanno ridato il sorriso ai sogni spezzati di Katelyn Ohashi : Tredici milioni di clic. Più del fatidico 10 dei giudici, più degli applausi della sua università, la famosa Ucla, colma di allenatori, compagni, colleghi e tecnici. Katelyn Ohashi è andata ben oltre il pubblico della Arena di Anaheim e del campionato NCAA, per il Collegiate Challenge. In un minuto e trenta secondi, con una prestazione sublime al corpo libero, la graziosa 21enne ha conquistato lo strabiliante bonus del web. Ha ricreato ...

Spot di Bonafede su Battisti Critiche sul web : «Il ministro come un secondino»|Video : In tre minuti viene riassunta la giornata dell’arrivo a Ciampino del terrorista: immagini autocelebrative del ministro ma anche il detenuto «spiato» durante formalità come fotosegnalamento o trasferimento in carcere. Il tutto con sottofondo musicale

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : al fioretto manca solo la vittoria. Uomini secondi a Parigi - donne terze a Katowice : In questa domenica al fioretto italiano è mancata sola la vittoria. Nella prova maschile di Parigi il quartetto azzurro (Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Andrea Cassarà e Giorgio Avola) ha concluso la gara al secondo posto, fermandosi solamente in finale contro la Russia, che ha superato l’Italia con il punteggio di 45-40. Gli azzurri avevano iniziato la loro giornata con la facile vittoria contro il Canada per 45-15. Poi vittoria ai ...

Pietro Senaldi - #90secondi : "Perché Libero ha titolato sui terroni e cosa non ha capito Di Maio" : Si è offeso, Luigi Di Maio, per il titolo di Libero "Comandano i terroni". Poi si è vantato di aver tagliato i contributi all'editoria e di fatto ha augurato la nostra chiusura. Che un politico di primo piano come il leader del Movimento 5 Stelle pensi questo è inaccettabile. Anche perché evidenteme

Slittino naturale - Coppa del Mondo Winterleiten 2019 : Pigneter/Clara vincono nel doppio - secondi Lambacher/Lambacher : Un inizio di stagione non eccezionale, ora però arriva il pronto riscatto. Patrick Pigneter e Florian Clara continuano a dettar legge nel doppio della Coppa del Mondo di Slittino su pista naturale. Nella tappa di Winterleiten i veterani azzurri tornano al successo: con la vittoria odierna si portano anche in testa alla classifica, a caccia dell’ennesimo trionfo. Miglior tempo nella prima run, stesso discorso nella seconda manche: non ...

Pietro Senaldi - #90secondi : Ecco il prezzo che Salvini non vuole pagare per l'alleanza con Di Maio : È il prezzo che Matteo Salvini non vuole pagare per l'alleanza con il Movimento 5 Stelle. Il no del ministro degli Interni ad accogliere una quindicina di migranti della Sea Watch fatti sbarcare da Malta è una questione di principio, una difesa di quello che Salvini ritiene il "territorio della Lega

Y-Brush è lo spazzolino che arriva dalla Francia e promette di lavare i denti in 10 secondi : lavare bene in denti in 10 secondi? Sembra impossibile, visto che l’indicazione dei dentisti è di strofinarsi i denti per due minuti. La tecnologia – stavolta basata sulle vibrazioni soniche – vuole stabilire record anche in questo campo. Adesso c’è Y-Brush, un originale spazzolino da denti sviluppato dall’azienda francese Fasteesh, e presentato al Consumer Electronic Show di Las Vegas. L’idea è quella di ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : spadisti secondi a Berna - fiorettiste terze ad Algeri : Arrivano altre due podi per l’Italia nel weekend di Coppa del Mondo di Scherma. La squadra di spada maschile è seconda a Berna, mentre quella di fioretto femminile chiude al terzo posto ad Algeri. Il quartetto composto da Marco Fichera, Gabriele Cimini, Paolo Pizzo e Federico Vismara (terzo nell’individuale di ieri) è stato sconfitto in finale dalla Russia con il punteggio di 31-27. In precedenza gli azzurri avevano superato ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : fiorettisti secondi a Bonn. Spadiste settime a Tallinn : Gli Stati Uniti si confermano imbattibili in Coppa del Mondo e si prendono la loro vendetta contro l’Italia. Gli americani, dopo aver dominato tutta la scorsa stagione, avevano perso ai Mondiali di Wuxi proprio con gli azzurri, ma oggi all’esordio stagionale in quel di Bonn gli USA hanno subito ribadito le gerarchie, imponendosi in finale con il punteggio di 45-32. Gli azzurri (Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Andrea Cassarà e ...