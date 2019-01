Brescia | uomo sequestrato nel bresciano | ricerche a tappeto

Uomo sequestrato nel Brescia no - vittima e’ un operaio : E' un 45enne di Gavardo, nel bresciano , l' Uomo che e' stato sequestrato nella notte scorsa da un straniero di origini nordafricane. Sequestro avvenuto al termine del turno di lavoro della vittima che e' un operaio . Non si tratta di un sequestro a scopo di estorsione stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, al lavoro per trovare le due persone che sarebbero nascoste nei boschi di Gavardo, paese lungo la strada che porta al Lago di Garda.

Brescia : uomo ferito in via Corsica - due arresti per tentato omicidio : Milano, 13 nov. (AdnKronos) - La Polizia di Stato di Brescia, a seguito di indagini dirette dalla Procura della Repubblica, ha arrestato due pregiudicati tunisini ritenuti responsabili di tentato omicidio in concorso. Le indagini condotte dalla Squadra Mobile, sono state avviate a seguito del ferime