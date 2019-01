ilfattoquotidiano

: John DePass, il campione di culturismo nordamericano fa discutere: per guarire da un dolore cronico segue una dieta… - FQMagazineit : John DePass, il campione di culturismo nordamericano fa discutere: per guarire da un dolore cronico segue una dieta… - Cascavel47 : John DePass, il campione di culturismo nordamericano fa discutere: per guarire da un dolore cronico segue una dieta… -

(Di martedì 15 gennaio 2019) Si chiamaha 46 anni ed è un famosissimo culturista canadese. Exe preparatore atletico con un curriculum, nella sua categoria, degno di nota: dalla partecipazione al concorso di Mister Universo alla vittoria del Campionato didei pesi medi in Nordamerica. Negli ultimi giorni si discute molto del palestrato signore, non per meriti sportivi ma perché afferma di aver vinto un dolore cronico di cui era vittima grazie a una dieta piuttosto particolare.Quale? Durante la settimanabeve solo la propria urina e la domenica si concede un menù a base di carne. Ha eliminato, dunque, negli ultimi tre mesi quasi tutti gli alimenti, modificando stile di vita proprio per ridurre gli incessanti dolori che avvertiva. La dieta prevede solo frutta e urina dal lunedì al giovedì, il venerdì aggiunge frullati e il sabato le verdure. La domenica, stando a quanto ...