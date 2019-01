Aumentano gli stipendi per colf e badanti | oggi 15 gennaio firmate le nuove tabelle

Caritas - "Roma città sempre più povera". Aumentano diseguaglianze sociali e disoccupazione : Crescono povertà e diseguaglianze nella Capitale, con 21.149 persone che, nell'ultimo anno, hanno dovuto far ricorso alla Caritas. A dirlo è il "Rapporto sulle povertà a Roma: un punto di vista" ...

Smog - Aumentano i ricoveri negli ospedali tra bambini e anziani : La qualità dell'aria peggiora e aumentano le patologie respiratorie. E aumentano di conseguenza anche i ricoveri ospedalieri dei soggetti più deboli che, oltre alle classiche infezioni stagionali, in ...

Istat - tasso di disoccupazione in calo : ma Aumentano gli 'inattivi' : Il tasso di disoccupazione scende al 10,5% a novembre 2018, secondo i dati provvisori dell' Istat, in calo di 0,1 punti percentuali da ottobre e di 0,5 punti da novembre 2017. 'Torna a calare - ...

Istat - tasso di disoccupazione in calo : ma Aumentano gli 'inattivi' : Il tasso di disoccupazione scende al 10,5% a novembre 2018, secondo i dati provvisori dell' Istat, in calo di 0,1 punti percentuali da ottobre e di 0,5 punti da novembre 2017. 'Torna a calare - ...

Camera - cambiano i gestori e Aumentano i prezzi alla buvette : caffè a 1 euro e piadine a 3 - 80. “Sono prodotti migliori” : Dieci centesimi in più per il caffè, cinque per una bottiglietta d’acqua e ben 35 per una piadina. I parlamentari, al rientro dalle ferie natalizie, hanno trovato una ‘brutta sorpresa’ alla buvette di Montecitorio: i prezzi aumentati. Il listino del ‘bar’ della Camera, complice la gara d’appalto del servizio ristorazione vinta dalla cooperativa Cir Food, si è ‘allineato’ con il tariffario standard. ...

Istat - nel terzo trimestre 2018 Aumentano (di poco) le tasse e scende il potere d’acquisto delle famiglie : aumentano (di poco) le tasse e scende il potere d’acquisto delle famiglie italiane. È quanto reso noto dall’Istat, che oggi ha diffuso il report con i conti trimestrali delle pubbliche amministrazioni. Nel terzo trimestre del 2018, nella fattispecie, il rapporto deficit Pil si è attestato all’1,7% in leggero miglioramento rispetto all’1,8% dello stesso periodo dell’anno precedente. Il saldo primario delle amministrazioni pubbliche ...

Reddito a 1 - 4 mln di famiglie | Assegni ridotti se Aumentano i beneficiari | Quota 100 valida per tre anni : Il costo stimato della misura è di 8 miliardi e mezzo. Secondo la bozza del decreto i single destinatari saranno 387mila, un quarto del totale, mentre poco meno di 200mila le famiglie con 5 o più componenti. Potranno presentare richiesta per il Reddito anche gli stranieri, purché residenti in Italia da almeno 10 anni

Reddito di cittadinanza a 1 - 4 mln di famiglie | Ma assegni ridotti se Aumentano i beneficiari Ad aprile via a "quota 100" : valida per tre anni : Il costo stimato della misura è di 8 miliardi e mezzo. Secondo la bozza del decreto i single destinatari saranno 387mila, un quarto del totale, mentre poco meno di 200mila le famiglie con 5 o più componenti. Potranno presentare richiesta per il Reddito anche gli stranieri, purché residenti in Italia da almeno 10 anni

Stati Uniti : Aumentano i posti di lavoro a dicembre - crescono gli stipendi : Secondo gli analisti l'impennata dell'occupazione mostra come l'economia statunitense goda di buona salute, nonostante i timori di un rallentamento che ha danneggiato il mercato azionario negli ...

Usa - Aumentano gli occupati : +2 - 64 milioni posti di lavoro nel 2018 - Trump : 'Ottimi numeri' : Fed, Powell: "Il 2018 un buon anno per economia Usa" - Il 2018 "è stato un buon anno per l'economia americana". Lo afferma il presidente della Fed, Jerome Powell, sottolineando che i dati economici ...

Polizia stradale : nel 2018 Aumentano gli incidenti - ma calano le vittime : Un termine di confronto dell'andamento è offerto dall' Istat che, nella stima preliminare dei primi sei mesi del 2018 , dati Polizia di Stato, carabinieri e Polizia municipale, , ha rilevato, rispetto ...

Polizia stradale : nel 2018 Aumentano gli incidenti - ma calano le vittime : In netta diminuzione i sinistri mortali. Tra i 1.618 deceduti (20 in meno del 2017) sono compresi i 43 morti del ponte Morandi

Serie A : Aumentano gli spettatori ma crolla una big - : Come organo che da quasi dieci anni è impegnato nel sostenere e divulgare la 'Cultura dello Sport' ci mettiamo a disposizione degli organi preposti, di tutte le componenti sane del tifo e dei ...

Anche oggi l'Etna trema : scossa all'alba a Ragalna | Aumentano gli sfollati : Il sisma è stato avvertito Anche a Zafferana e nella zona costiera di Giarre e Riposto. Nessun danno