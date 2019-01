Non resta più nulla a unire i gialloverdi

Inter-Benevento - Spalletti : 'Skriniar resta qui - nessuno ha i soldi per pagarlo. Gara a porte chiuse? Non è calcio' : Un, due, tre... fino a sei. Tutto facile per l'Inter contro il Benevento , 6-2 e quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio: doppiette di Candreva e Lautaro Martinez, poi Dalbert e Icardi , su ...

Battisti arrestato - Salvini : "Non deve uscire vivo dalla galera" : Matteo Salvini , dopo l'arresto di Cesare Battisti in Bolivia, ha incontrato nel corso di un intervento alla scuola politica della Lega a Milano, Alberto Torregiani, figlio di Pierluigi, il gioielliere ucciso proprio dai Pca nel 1979. Il ministro degli Interni ha affermato: 'Battisti è un assassino, non un ideologo ...

Godin-Inter - i tifosi Non ci stanno : "Deve restare all'Atletico!" : Mercato, obiettivo Inter: Diego Godìn politica del club - Godin ha chiesto all'Atletico due anni di contratto, il club non vuole cambiare la propria politica stabilita nel trattamento di atleti over ...

Non ci resta che il crimine : recensione sulla commedia con Leo e Giallini : Arriva al cinema la nuova commedia di Massimiliano Bruno e Nicola Guaglianone con Marco Giallini e Edoardo Leo. Moreno, Sebastiano e Giuseppe sono tre amici che si conosco dai tempi della scuola. Sostanzialmente sono tre personaggi che cercano sempre una scusa ai propri fallimenti provando, delle volte, a sbancare il lunario con delle idee per loro innovativa, in tutto il suo paradosso, come ad esempio: realizzare il tour criminale della Roma ai ...

Cesare Battisti arrestato in Bolivia : aveva barba finta e Non ha opposto resistenza. Possibile estradizione in Italia tra oggi e domani : L’ipotesi di chi lo cercava da più di un mese è che avesse trovato riparto in Bolivia. Ed è a Santa Cruz, secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera, che Cesare Battisti è stato arrestato da una squadra dell’Interpol. Condannato in contumacia all’ergastolo in Italia, per quattro omicidi risalenti alla metà degli anni Settanta, l’ex membro del gruppo Proletari Armati per il Comunismo era da tempo nel mirino delle autorità ...

Battisti arrestato in Bolivia dall’Interpol : «Non escluso in Italia oggi o domani» : Una squadra speciale dell’Interpol formata da investigatori Italiani ha catturato il 64enne terrorista pluri-assassino Cesare Battisti, latitante dal dicembre 2018 dopo la revoca dello status di residente permanente in Brasile e l’ordine di estradizione del presidente Michel Temer

NBA 2019 - i risultati della notte (13 gennaio). Due ottime prestazioni di Gallinari e Belinelli Non bastano ai Clippers ed agli Spurs. Cadono i Celtics : Un’altra notte di basket NBA va in archivio con otto partite giocate: nessun overtime, ma tanta lotta negli incontri sui quali si sono sviluppate le ore della sera americana. Andiamo a vedere cosa è successo nelle principali arene degli Stati Uniti. Nel match del primo pomeriggio di Los Angeles, i Clippers Cadono allo Staples Center contro i Detroit Pistons per 104-109. Pur con i suoi 23 punti, Danilo Gallinari si vede vanificare lo sforzo ...

Bambini autistici legati alle sedie con bocche tappate : arrestate 4 educatrici | Le vittime Non potevano spiegare le violenze : Quattro educatrici, due di 42 anni, una di 28 e una di 29, sono state arrestate dai carabinieri di Triggiano, nel Barese, perché accusate di maltrattamenti di minori disabili. I fatti sono accaduti in un centro di riabilitazione. I militari hanno verificato circa 100 episodi di maltrattamenti

Fontana di Trevi - le monetine Non più alla Caritas : “Ipotesi è usarle per restauro monumenti e progetti sociali” : I soldi lanciati dai turisti nella Fontana di Trevi? Da impiegare per il restauro e la conservazione degli altri monumenti romani. E non più alla Caritas Diocesana, cui il 28 dicembre è stato prorogato l’accordo già in essere per soli altri tre mesi, fino al primo aprile. E’ questo l’obiettivo cui da un anno e mezzo, non senza difficoltà, la Giunta capitolina sta mirando lavorando sottotraccia, fra i malumori interni e le proteste del Vaticano. ...

Scampia - i ratti rosicchiano i cavi elettrici e la Vela resta al buio. Questo degrado Non è più tollerabile : La Vela gialla di Scampia è rimasta al buio. Non basta la spazzatura, il degrado in cui le Vele sono abbandonate dalle istituzioni, i fili della corrente che passano vicino ai tubi dell’acqua. Ci mancava anche il buio. Il guasto che ha lasciato numerose famiglie senza corrente elettrica è stato causato dai ratti. ratti che hanno rosicchiato i fili di alcuni quadri elettrici e sono rimasti folgorati per l’alta tensione. ratti di notevoli ...

