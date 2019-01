L' Eredità - la prova finale del complotto : il teorema delle 'lettere iniziali' - il 'golpe' di Insinna e autori : Nuovi campioni a L'Eredità e soliti sospetti di combine. Al quiz del preserale di Raiuno condotto da Flavio Insinna trionfa Nicoletta, che alla Ghigliottina non indovina la parola comune 'torta'. Sui ...

L' Eredità - altra valanga di sospetti su Flavio Insinna e gli autori Rai : "Ci hanno provato in tutti i modi" : "Ci hanno provato in tutti i modi". altra valanga di sospetti su Flavio Insinna e gli autori Rai, accusati dai telespettatori sui social di "manovrare" L'Eredità . Nel mirino c'è la campionessa Francesca, che secondo i più maliziosi sarebbe favorita e sostenuta dal conduttore e spinta verso il succes

RaiUno - è crisi del daytime : mentre i programmi della sera vanno bene - il giorno conta diversi flop. Da La prova del cuoco a L’Eredità - fino a Vieni da Me : L’exploit della Rai3 di Stefano Coletta, i buoni risultati della Rai2 di Andrea Fabiano. Motivi di gioia a Viale Mazzini dove l’ascensore delle nomine è sempre accesa. “Nessuno parli, nessuno commenti i dati”, le bocche sono invece cucite a Rai1 dove i beninformati raccontano che la tensione si taglia con il coltello. “Mala tempora currunt” per la rete diretta da Angelo Teodoli che può contare su un prime time ...