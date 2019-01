Cristiano Ronaldo | l' uomo delle finali in campo anche in Supercoppa

Cristiano Ronaldo «svende» la villa nel Cheshire : Cristiano Ronaldo ha venduto la sua villa del Cheshire (Regno Unito) in cui ha vissuto durante il suo periodo al Manchester United a 645.000 sterline (722 mila euro) in meno rispetto al prezzo pagato per comprarla nel 2008, l'anno in cui scoppiò la crisi finanziaria: secondo il Daily Mail il prezzo di acquisto fu allora di 3,895 milioni di sterline, l'equivalente di circa 4,3 milioni di euro. CR7 acquistò la proprietà con cinque stanze da letto, ...

Dal possibile ritorno di Pogba alla Juventus alle qualità di Cristiano Ronaldo : a tutto Dybala : Paulo Dybala ed il possibile ritorno in bianconero di Pogba: le parole dell’attaccante bianconero “Tutti vorrebbero avere un giocatore delle qualità di Pogba in squadra, ma qualunque sarà la sua decisione gli augurerò sempre il meglio“. L’attaccante della Juventus, Paulo Dybala, si esprime così su un possibile ritorno di Paul Pogba in bianconero. La ‘Joya’ ai microfoni di ‘Telefoot’ passa poi ...

Juventus - a sorpresa Cristiano Ronaldo e Dybala rifiatano contro il Bologna : Questa sera la Juventus tornerà in campo dopo la pausa invernale. I bianconeri riprenderanno il loro cammino in Coppa Italia è molto probabilmente per questa partita Massimiliano Allegri dovrebbe fare alcuni cambi davvero sorprendenti. Infatti, fino a poche ore fa era data per certa la presenza nell'undici titolare sia di Cristiano Ronaldo sia di Paulo Dybala. Invece, a sorpresa, il tecnico livornese ha deciso di tenere fuori i suoi due ...

Coppa Italia. Contro il Bologna Cristiano Ronaldo in campo da subito : I campioni d’Italia tornano in campo per la Coppa Italia. La Juventus punta al Triplete e quindi anche la Coppa

Cristiano Ronaldo - 51 triplette in carriera : 11 anni fa la prima con lo United : Nessuno come lui vi era riuscito a 33 anni e 130 giorni , più "anziano" di sempre, , mai la Spagna aveva incassato un exploit simile ai campionati del mondo: casualità o meno, la sua 51tripletta in ...

Cristiano Ronaldo - da Las Vegas chiedono esame del DNA e un'altra presunta ex accusa : 'ha problemi mentali' : Inizio 2019 complicato per Cristiano Ronaldo, campionissimo della Juventus di nuovo nei 'guai' per cause extracalcistiche. Dalla polizia di Las Vegas è infatti arrivata la richiesta di un test del DNA dell'asso portoghese, da confrontare alle tracce di DNA rinvenute sull'abito di Kathrin Mayorga, donna che ha accusato Ronaldo di stupro. La richiesta sarebbe stata inviata in via ufficiale all’autorità giudiziaria italiana, con Cristiano, ...

La squadra del 2018 della Uefa : Cristiano Ronaldo con Messi e Mbappé. Le FOTO : I tifosi di tutto il mondo hanno votato sul sito dell'Uefa i migliori giocatori dell'anno solare appena concluso: presente l'attaccante della Juventus, unico calciatore della Serie A presente in ...

Caso Mayorga – Allegri non si sbilancia sulla vicenda che vede coinvolto Cristiano Ronaldo : “è sereno e molto tranquillo” : Massimiliano Allegri ed il Caso Mayorga: l’allenatore della Juventus non vuole entrare nelle questioni private di Cristiano Ronaldo “Ronaldo e le notizie che arrivano dagli Usa sulla vicenda delle presunte violenze sessuali nei confronti di Kathryn Mayorga? E’ una vicenda privata e io parlo solo di calcio. Cristiano è molto sereno e molto tranquillo, si sta allenando bene“. E’ il laconico commento alla vicenda ...

Cristiano Ronaldo - nuovi guai dagli Usa La polizia di Las Vegas chiede il suo Dna : Finora era stata la classica situazione indicata nel mondo anglosassone con l'espressione «she said, he said»: ovvero lei dice una cosa, lui ne dice un'altra e non c'è modo di capire chi abbia ...

Las Vegas - la polizia vuole il Dna di Cristiano Ronaldo : L'infanziaLa scaramanziaLe passioniLa dietaI trofeiIl conto in bancaAmore e figliLa cura del corpoI punti deboliStaff e socialEra una richiesta attesa ed è arrivata, almeno secondo quanto riporta il Wall Street Journal. La polizia di Las Vegas ha ordinato che Cristiano Ronaldo si sottoponga all’esame del Dna. Il caso è quello che risale al 2009, l’accusa di stupro nei confronti del portoghese. La polizia vuole confrontare i risultati del test ...

