Centinaia di passeggeri con la gastroenterite su una nave da crociera. La Giamaica nega l’approdo : Emergenza sanitaria in crociera ai Caraibi. La Oasis of the Seas, della compagnia Royal Caribbean è stata dirottata dalla Giamaica verso la Florida. Il motivo è legato ad una forma di gastroenterite che ha colpito 475 passeggeri. Le autorità Giamaicane hanno rifiutato l’approdo alla lussuosa nave da crociera che era salpata da Orlando. Al momento r...