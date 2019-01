Brown | una lunga fase di incertezza ci attende

Conversazione con Cecily Brown - una delle più importanti pittrici di oggi : Il fatto di cronaca a cui si riferisce è quello di una donna di religione islamica che viene esortata a rimuovere il suo burkini da quattro poliziotti sulla spiaggia di Nizza. Commenta l'artista: " è ...

Primo Brown - a tre anni dalla morte Roma gli intitoli una via. Un giusto riconoscimento per il ruolo del rap : L’anniversario è probabilmente quello più sentito dalla comunità hip hop italiana: nella notte tra il 31 dicembre 2015 e il 1 gennaio 2016, proprio pochi minuti dopo lo scoccare del nuovo anno, moriva a soli 39 anni David Belardi, in arte Primo Brown, uno dei rapper più stimati della scena, ucciso da un male incurabile. Dotato di un timbro vocale e di uno stile inconfondibile, ma anche di enorme empatia e doti umane, Primo ha lasciato un ricordo ...

Chris Brown commenta con un'emoticon una foto di Rihanna su Instagram : Dopo aver pubblicato su Instagram una foto di un suo servizio per una linea di moda, Rihanna vi ha trovato, oltre a migliaia di like da parte dei suoi follower, anche un commento del rapper Chris Brown, suo ex fidanzato. Nessuna parola scritta, ma solo un'emoticon con gli occhi stupiti. Nonostante l'abbia aggredita fisicamente in passato, il rapper ha tentato spesso e volentieri di riallacciare i rapporti con l'ex fidanzata. Non è la prima volta ...

Se Chris Brown commenta una foto (hot) di Rihanna : La festa di compleanno di Rihanna a New YorkLa festa di compleanno di Rihanna a New YorkLa festa di compleanno di Rihanna a New YorkLa festa di compleanno di Rihanna a New YorkLa festa di compleanno di Rihanna a New YorkQuel che è stato tra Rihanna e Chris Brown è tristemente noto a tutti. Amici dal 2005, i due avevano reso pubblica la loro relazione nel 2008. Si erano lasciati un anno dopo, quando nel corso di una lite lui era stato violento e ...

Larry Brown si racconta : 'Una foresta e 7 regole d'oro per allenare in eterno' : Entrare nel mondo di coach Larry Brown significa entrare in una biblioteca del sapere cestistico. Un gigante per noi e anche per l'Eurolega che gli ha dedicato la prima puntata di un documentario sul coaching in ...