Blizzard sta cambiando e i dirigenti scappano - editoriale

Second Dinner : lo studio formato da ex sviluppatori Blizzard sta lavorando a un nuovo gioco Marvel : Second Dinner, un piccolo studio formato da ex sviluppatori Blizzard, ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo gioco Marvel.L'annuncio è arrivato con la notizia che lo studio ha raccolto un investimento di minoranza da $ 30 milioni da NetEase, che ha consentito al team di espandersi e aprire un ufficio a Irvine, in California.Come riporta IGN, lo studio sta cercando nuovo personale, un client engineer e un technical artist. Essendo nelle ...

Il CFO di Activision Blizzard è stato licenziato e potrebbe entrare in Netflix : Activision Blizzard ( compagnia dietro ad importanti IP del calibro di Call of Duty, Overwatch, World of Warcraft e Diablo) ha deciso di iniziare il nuovo anno licenziando una delle figure più importanti all'interno dell'azienda. E' stato infatti annunciato che il chief financial officer Spencer Neumann non sarà più legato alla compagnia. Come riporta Gamespot, Activision Blizzard ha affermato che le cause dietro al licenziamento non sono ...

Diablo con un'ambientazione fantascientifica? Scopriamo Starblo - titolo Blizzard mai pubblicato : Avete mai sentito parlare di Starblo? Probabilmente no, ma quello che forse vi è capitato è di pensare a che aspetto avrebbe un titolo della serie Diablo ambientato del tutto in un setting fantascientifico.Erich Schaefer, presidente di Double Damage Games ed ex vice presidente di Blizzard, tentò di scoprire dove avrebbe portato questo peculiare concept sviluppando appunto Starblo, un action-RPG à la Diablo basato non su un universo fantasy, ma ...

Riassestamenti interni dentro Blizzard : la parola d'ordine è ridurre i costi e spedire più giochi : Le cose dentro Blizzard stanno cambiando, e a giudicare da un nuovo rapporto trapelato sembra proprio che lo studio abbia come unico scopo quello di ridurre i costi e spedire più giochi, riporta PCgamesn.Le direttive sono di tagliare i costi nella maggio parte dei dipartimenti non direttamente collegati allo sviluppo di un titolo, e alcune conseguenze di questi cambiamenti sono già visibili: vi abbiamo infatti già parlato del troncamento di ...

Blizzard presenta due nuove carte di La Sfida di Rastakhan di Hearthstone : Annunciatore Mosh'ogg e Marchio del Loa : Tempo di tuffarsi nuovamente nell'universo di Hearthstone con la terza parte della storia di Rikkar che porta con sé il reveal di due nuovissime carte di La Sfida di Rastakhan, la nuova espansione del gioco di carte Blizzard in uscita il 4 dicembre. Le due carte svelate sul sito ufficiale del gioco sono Annunciatore di Mosh'ogg e Marchio del Loa.Prima di lasciarvi alla terza parte della storia, desiderate acquistare l'espansione? Non perdetevi ...