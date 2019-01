Tottenham-Manchester United 0-1: Gol e Highlights. Decide Rashford

lanotiziasportiva

: #Seleccionados ???? Erik Lamela, Paulo Gazzaniga, Juan Foyth | Sergio Romero ?? @premierleague ?? Tottenham - Manchest… - Argentina : #Seleccionados ???? Erik Lamela, Paulo Gazzaniga, Juan Foyth | Sergio Romero ?? @premierleague ?? Tottenham - Manchest… - swilliam21 : Tottenham vs Manchester United è De Gea show! #PremierLeague - Zoom_Deportivo : ¡Tras brutal pase de Pogba! Rashford anota el 1-0 del Manchester United contra Tottenham [VIDEO] -

(Di domenica 13 gennaio 2019) Gol e– Prosegue il momento d’oro del, che vince a Wembley con il. Partita vivace e con molte occasioni da gol che non sono mancate da entrambe le parti. Lone sprecate parecchie nella prima frazione di gioco, mentre gli Spurs nella ripresa con Kane e Alli. Al 44′ colpiscono i Red Devils con un preciso diagonale dia incrociare sul palo lontano su assist fantastico di Pogba. Entrambi sembrano rinati con la cura Solskjaer: per Pogba si tratta del quarto assist, mentre perè la quarta rete, la terza di fila e la prima in carriera. Nel finale il generoso forcing dei padroni di casa non da esito e iltorna in lotta per la zona Champions balzando al quinto posto a quota 43, a -4 dal Chelsea.Premier League 2018/2019,0-1, Gol e ...