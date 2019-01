Cosa può succedere ora a Battisti? Due ipotesi

Foodora - rider come dipendenti? Ecco Cosa può succedere adesso : E che va a minare i principi su cui è stata fondata l'economia dei lavoretti, agevolata - troppo spesso - da lacune normative che hanno messo nel freezer anni di diritti acquisiti e conquiste ...

Higuain ha fretta di lasciare il Milan. Ma Leo non molla. Da Morata a Kean - ecco Cosa può accadere : Caso- Higuain-Milan-Chelsea-Juventus . L'ultima novità, novita?, è che il Pipita e il Chelsea hanno fretta di consumare il matrimonio. Una fretta che apre le porte all'ipotesi che il Pipita abbia ...

Bonus Cultura 2019 : come funziona 18app e Cosa si può comprare con i 500 euro : Tutte le info sul Bonus Cultura 2019: come fare l'iscrizione al portale, quali beni si possono acquistare e quali no, cosa...

«MasterChef All Stars» - lo sfogo di Alida contro Massari : «Nessuno può dire a noi donne Cosa fare»

Derivati - l'ultima bomba finanziaria al cuore dell'Europa : Cosa non può fermare neanche Draghi : Dalla Deutsche Bank ad altri colossi del credito, in tanti si sono concentrati a investire meno nell'economia reale e più nella deregulation finanziaria e la speculazione. Come rivelato anche dall'...

Basta Ringo Mobile e SIMPiù : Cosa si può fare adesso? : Hanno chiuso i battenti i virtuali Ringo Mobile e SIMPiù, che forse qualcuno di voi nemmeno conoscerà (specie il secondo, davvero molto poco conosciuto nel panorama telefonico nazionale). Tutte e due i provider si basavano su rete TIM, ma lo scarso successo riscontrato ha fatto sì che si avverasse quanto sopra descritto). SIMPiù, in particolare, ha chiuso il 30 dicembre 2018, mentre Ringo Mobile ha tenuto botta fino al giorno 31 (questo ...

SPIRULINA CONTRO L'IPERTENSIONE?/ La scoperta italiana : ora i test clinici sull'uomo - a Cosa può servire : La SPIRULINA CONTRO L'IPERTENSIONE? La scoperta tutta italiana: ora i test clinici sull'uomo. Ecco a cosa può servire la ricerca.

Matteo Salvini - perché è lui il politico dell'anno : su Cosa non può tradire adesso : Mettetela pure come volete, ma Salvini è in Italia l' uomo politico dell' anno. Ha saputo con pazienza e senza rotture laceranti trasformare un partito che sembrava in via di estinzione, in un partito nazionale, ma non nazionalistico, un partito «sovranista» che oggi ormai occupa il centro della vit

Che Cosa può turbare l'economia mondiale nel 2019 : Il governo cinese ha fornito un certo grado di stimolo fiscale, anche se più con l'obiettivo di sostenere l'economia che di darle un impulso significativo. Se la questione commerciale dovesse ...

"Mio figlio è morto da un giorno - nessuno può avere idea di Cosa posso provare. Vi prego basta - Daniele deve riposare in pace" : "Mio figlio è morto da un giorno, nessuno può avere idea di cosa posso provare, è indescrivibile. Vi prego basta. Daniele deve riposare in pace". Inizia così il post di Facebook della mamma di Daniele Belardinelli, il tifoso morto durante gli scontri prima di Inter-Napoli fuori da San Siro. "Sono la mamma di quel ragazzo che è morto negli scontri tra ultras, leggo che era un delinquente, i telegiornali lo ...

Etna - terremoto Catania : l’analisi dell’esperto - ecco Cosa può avere causato il sisma magnitudo 4.9 : Il prof. Franco Ortolani, noto e apprezzato ordinario di Geologia e direttore del Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio della prestigiosa università “Federico II°” di Napoli, oggi Senatore per il Movimento 5 Stelle, fa alcune considerazioni sul terremoto magnitudo 4.9 verificatosi alle 03:19 sul versante orientale dell’Etna: “Il cerchio rosso, nelle figure allegate, individua schematicamente l’area epicentrale ...

Tabaccheria - il centro del mondo. Una rivoluzione : non solo bollette - ecco Cosa ci puoi fare ora : Avere un' identità digitale sta diventando sempre più importante. E renderà la vita delle persone molto più semplice. La coppia nome utente-password, certificata da una società apposita, permette infatti di accedere via internet a numerosi servizi della pubblica amministrazione e dei privati che han

Manovra - il terrore di Sergio Mattarella su Cosa può accadere alla Camera e le voci sul discorso di fine anno : Lotta contro il tempo per approvare la Manovra anche alla Camera entro la fine dell'anno e, dunque, scongiurare il rischio dell'esercizio provvisorio, che potrebbe minare il futuro del governo. Il sospetto, più che fondato, è che in occasione del voto a Montecitorio vada in scena una replica di quan